Věra Míšková, Právo

Důvěrný nepřítel

Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Je pověřen finalizací projektu. Spolu se svojí čerstvou manželkou se nastěhují do funkčního prototypu, ale to, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se pomalu mění v noční můru…

Důvěrný nepřítel, Česko/Slovensko 2018, mysteriózná drama, 108, režie: Karel Janák, hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý a další.

Kubík hrdina

Video

Kubík hrdina

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.

Kubík hrdina, Island/Belgie 2018, animovaný, 83 min., režie: Árni Ásgeirsson

Upgrade

Video

Upgrade

Grey Trace jako jeden z posledních lidí dává před technologiemi přednost vlastním rukám. Jedna noc však tenhle přístup rázně změní: Autonehoda na noční dálnici a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho nadosmrti zmrzačí. Greyovy vyhlídky na vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení...

Upgrade, Austrálie 2018, akční sci fi, 100 min., režie: Leigh Whannell, hrají: Logan Marshall-Green, Betty Gabrielová, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby a další

Ten pravý, ta pravá?

Video

Ten pravý, ta pravá?

Vrazí do sebe jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět. Jenže to by nebyla romantická komedie...

Ten pravý, ta pravá?, USA 2018, romantická komedie, 90 min., režie: Victor Levin, hrají: Winona Ryderová, Keanu Reeves, Greg Lucey a další.

Alfa

Video

Trailer k filmu Alfa

Mladý lovec na svém prvním lovu se skupinou nejlepších lovců utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám - je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divočině. S jistými komplikacemi se mu podaří ochočit si osamělého vlka a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého.

USA 2018, akční drama, 97 min., režie: Albert Hughes, hrají: Kodi Smit-McPhee, Natassia Malthe, Leonor Varela, Jens Hultén a další.