Jaroslav Špulák, Právo

Další změnou je, že děj přesunul z Británie do amerického Texasu a že hned od první chvíle není jasné v podstatě skoro nic, tedy ani to, proč se věci dějí tak, jak se dějí.

Palmer uteče z vězení den před koncem výkonu svého trestu a způsobí pozdvižení i mezi lidmi v postaveních, v nichž se obvykle na takové záležitosti nehledí. On a další hrdinové knihy Štvanec jsou sice zčásti vážení občané, v mnoha případech ale též zoufalci, které životem ženou touha po moci, bezcitnost, osamělost, honba za mamonem a citová vyprahlost.

Obal knihy Štvanec.

FOTO: Moba

Štvanec je skvěle napsaný a příběhem silný thriller, jenž se odehrává v prostředí texaského venkova, které mu svou atmosférou a energií přeje. Palmer je tak trochu nesmrtelný hrdina, který při údajném přepadení vozu s penězi, stejně tak posléze ve vězení přežil několik pokusů o vraždu. Proto je, byť odsouzený zločinec, v Robothamově knize postavou kladnou, takovou, které čtenář od první chvíle fandí.

Popisy míst, na kterých se dramatický, přitom s lehkostí napsaný příběh odehrává, jsou jednoduché a efektivní, vyjadřují náladu a občas překvapují smyslem pro detail. Přiblížení světa zločinu spojeného s politickými a policejními kruhy je smutně realistické, ovšem není černobílé. Robotham své postavy postupně profiluje během celého příběhu, ponechává je přizpůsobovat se situacím a činit přesně to, co je pro ně v danou chvíli nejlepší. Často to mění jejich charakter, což příběhu přidává na dramatičnosti.

Velmi funkčně a lehce též přechází z popisu děje po Palmerově útěku do časů před jeho nástupem do vězení. Pomalu tím celý zapeklitý příběh rozplétá, pomalu vysvětluje pohnutky, které vedly k činům jeho hrdinů, a putuje k překvapivému rozuzlení.

Michael Robotham změnil styl svého vyprávění a udělal to naprosto přesvědčivě. Štvanec je jeho nejlepší román, jaký dosud v češtině vyšel. Je důkazem toho, že skutečně dobrý autor neustrne v jedné formě vyprávění ani příběhu.

Michael Robotham: Štvanec Moba, překlad Alexandr Neuman, 492 stran, 399 Kč

Celkové hodnocení: 90 %