Barbora Olšanová, Právo

Dvacetiletý Kanaďan zavítal v pondělí na Sziget a svým výkonem rozněžnil tisíce dívčích srdcí. Hezký, vysoký a svalnatý zpěvák nešetřil úsměvy, až se z nich děvčatům v publiku podlamovala kolena. Svědčí o tom i fakt, že ta nejzapálenější dorazila na festival již kolem šesté hodiny ranní a vyhlížela svůj idol pod hlavním pódiem.

Asi jim nedošlo, že před Mendesem vystoupí ještě Milky Chance a MØ, tudíž uhájit si pozici v první řadě bylo téměř nereálné. Pohledný zpěvák pak nicméně odvedl v rámci svého vystoupení skvělou práci. V černých džínách, bílém tričku bez rukávů a s bohatou chlapeckou kšticí vypadal jako archetyp mladíka z filmu Pomáda.

Shawn Mendes diváky svým koncertem na Szigetu zaujal.

FOTO: David Peltán

Shawn Mendes zkrátka ukázal, že jeho osobnost i show fungují do posledního puntíku. Po dlouhá léta trvajícím kultu charismatu jiného Kanaďana Justina Biebera je to v tomto ohledu velice příjemná změna.

Pro hledače zážitků

Když se člověk oprostí od všech hudebních zážitků a vydá se na průzkum večerního Szigetu, objeví zcela nový rozměr festivalu. Areál je posetý světýlky nejrůznějších barev a velikostí, jsou rozvěšena úplně všude a na každém kroku narazíte na umělecké instalace. Pro hledače zážitků je v areálu lunapark nebo imitace tradiční maďarské vesničky.

Za zmínku rozhodně stojí nové cirkusy, s nimiž přijíždějí akrobaté z celého světa, dále lze navštívit divadlo, operu i jazz, ale také pláž se skvělou odpočinkovou zónou. Když už totiž člověk vyrazí na Sziget, měl by jej pořádně prozkoumat. Tenhle festival je týdenní mikrokosmos, svět ve světě, ostrov svobody a umění mimo každodenní realitu.

Na Szigetu vystoupila i zpěvačka MO.

FOTO: David Peltán

Je jasné, že nejvíce návštěvníků stojí vždy ve 21.30 hodin u hlavního pódia. V pondělí se Szigeťané přišli podívat na norského DJ a producenta Kyga, jenž předvedl taneční set. Pořadatelé na jeho koncert rozdávali lidem, v davu čítajícím více než osmdesát tisíc lidí, svítící plastová mávátka, což je na festivalu kladoucím důraz na ekologii trochu paradox.

Ti, kteří neměli náladu na párty, se mohli přesunout do stanu A38, v němž se představila francouzská formace La Femme. Její skvělý koncert pohybující na pomezí elektroniky, psychedelic punku a new wave přinesl do horkem pulzujícího večera strhující energii.

Thom Artway přijel s předstihem

Jako každoročně, i letos má Sziget svého českého reprezentanta. Je jím písničkář Thom Artway, který vystoupí v úterý večer, ale na Sziget dorazil s jednodenním předstihem.

„Musím říct, že na mě festival zapůsobil kladně. Z pondělního programu jsem si moc nevybral, a tak jsem prozkoumával areál a náhodně objevoval různé hudební scény. Kromě svého koncertu se poslední den těším na The War on Drugs a Arctic Monkeys,“ přiblížil své dojmy hudebník.