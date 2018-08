Stanislav Dvořák, Novinky

Notoricky známá píseň Whole Lotta Love, vedle Stairway to Heaven asi nejslavnější hit Led Zeppelin, se dočkala od šedesátých let obrovského počtu coververzí v nejrůznějších rytmech a aranžích. I reggee verzí už existuje několik. Whole Lotta Love se snažil hrát téměř každý - od amatérů a zábavových kapel až po superhvězdy typu Tiny Turner či Lennyho Kravitze.

Blondyho Whole Lotta Love předznamenává novou desku Human Race, jež vyjde 31. srpna. Alpha Blondy (vlastním jménem Seydou Koné) nepochází z Jamajky, ale z Pobřeží Slonoviny a teprve díky studiu vysoké školy v Americe se setkal s rastafariány a slyšel první koncerty jamajských hvězd. Později se rozhodl opustit dráhu učitele a stát se profesionálním reggae zpěvákem.

Od začátku osmdesátých let vydal velké množství alb, jeho písně jsou obvykle silně politicky a sociálně zaměřené. Zpívá v mateřském jazyce dioula i francouzsky, arabsky nebo anglicky.