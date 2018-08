Stanislav Dvořák, Novinky

Spisovatelé upozorňují na rozpor v programu, kdy Roku české kultury předskakuje Karel Gott a přehlídku uzavírá výstava o Chartě 77, přičemž Gott symbolizuje její pravý opak, Antichartu.

Dopis podepsali mimo jiné Petra Hůlová, laureát Státní ceny za literaturu Petr Hruška, laureátka Evropské ceny za literaturu Bianca Bellová, laureát Ceny Magnesia Litera David Zábranský, Václav Kahuda, Adam Borzič, Ondřej Lipár či Pavel Mandys, předseda spolku Litera udělující nejprestižnější českou literární cenu.

„Česká republika bude příští rok hlavní prezentovanou zemí veletrhu a na naši literaturu se tak v Německu upře mimořádná pozornost. Máme za to, že pro literaturu je typická mimo jiné přítomnost hodnotových postojů. Pokud bychom se chtěli tázat, co je tradici té nejlepší české literatury vlastní, snad je to právě pojetí literatury jako činnosti spjaté s postojem k životu a světu. Čeští spisovatelé jsou si aspektu morálního přesahu své práce vědomi,” píšou spisovatelé.

”České přítomnosti na Lipském knižním veletrhu 2019 bude jako jakýsi předvoj předcházet tzv. Rok české kultury. Představení české literatury bude vyvrcholením programu, který je zahájen v symbolickém smyslu nešťastně: vystoupením Karla Gotta v Lipské opeře v říjnu 2018. Rok české kultury naopak „kontrastně“ uzavírá v říjnu 2019 výstava připomínající odkaz Charty 77. Vedle deficitu konzultace celé akce s námi, českými autory (český stánek má dekorovat trabant Davida Černého? – chceme mít možnost věc ovlivnit) se vymezujeme vůči této ukázkové absenci postojovosti.”

Komunistická moc zorganizovala velká shromáždění umělců a prohlášení proti demokratizačním snahám chartistů tam přednesli Jiřina Švorcová či Karel Gott.

Původní text dopisu byl vůči Gottovi mnohem razantnější a například Jaromír Typlt kvůli „opatrnickému” ladění dopisu později odvolal svůj podpis. Na Facebooku Typlt napsal: „Podepsal jsem původně výrazně jiný text. Rozhodně ne tak opatrnický.”

Také se ohradil proti zmínce o Davidu Černém, který podle něj v původním textu nefiguroval.

Petra Hůlová se poté omluvila za „nekonzultování pár změn v našem dopise”, smysl dopisu však podle ní zůstal nezměněn. Požadavek, aby Gott v Lipsku jako předskokan české literatury nevystupoval, v textu zůstal.

Mluvčí Karla Gotta Aneta Stolzová řekla Novinkám, že o koncertě v Lipsku se skutečně jednalo, ale s pořadateli se nedohodli.

„Mělo se jednat o vystoupení v rámci Českého roku v Lipsku, který organizuje Ministerstvo kultury České republiky. S pořadateli akce jsme se však na spolupráci nedohodli. Ještě podotýkám, že jsme od českého promotéra, ani organizátora, neměli jedinou informaci o tom, že by se mělo jednat o vystoupení, které má jakoukoli souvislost s pádem železné opony.“