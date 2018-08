Jindřich Göth, Právo

Jediné, co mu jakž takž přidává na atraktivitě a neokoukanosti, je, že se odehrává v pro Čechy stále tak trochu záhadné vietnamské komunitě, která žije podle svých vlastních pravidel a zásad. Pohříchu ani tohle téma nebyl Viktora se svými spolupracovníky schopen dostatečně vytěžit, takže vlastně jediné, co si v tomto ohledu z filmu odneseme, je poznatek, proč se Sapa jmenuje Sapa.

Děj se odehrává ve Varnsdorfu a točí se kolem vyšetřování vraždy problémového mladíka Jana Polanského, kterého náhodou najde fotograf v lese při pořizování aktů. Případu se ujímá neotesaný kriminalista kapitán Kříž (Novotný) a k ruce je mu místní policistka Anh (Thanh Špetlíková), znalá poměrů nejen místních, ale i těch ve vietnamské komunitě. Vražda má totiž jistou souvislost s úmrtím vietnamské dívky Hien, kterou před lety zabil právě Polanský.

Začíná vyšetřování a s ním i sbírka těch nejotřepanějších klišé, které tento žánr vůbec může nabídnout. Od první vteřiny, kdy se Kříž objeví na plátně, je jasné, že to mezi ním a Anh bude jiskřit, ale pak k sobě najdou cestu. Je jasné, že jim při pátrání krom několika náhod musí pomoci Křížův bývalý známý, kdysi vynikající policista, dnes vychlastaná troska, žijící v zasmrádlém kutlochu plném vypitých flašek. Do očí bijící je zejména scéna, kdy jednoho z hlavních podezřelých přijede zatknout po zuby ozbrojená zásahová jednotka, načež si ho zcela trapně nechá utéct. A tak dále a tak podobně. Nic z toho by až tak nerušilo ve středu večer při sledování televize, ale na plátně je tahle scenáristická nemohoucnost mnohem výraznější.

Podobně jsou na tom i postavy a jejich herečtí představitelé. Neurvalý Kříž je jen matným klonem majora Kuneše ze seriálů Cirkus Bukowsky a Rapl, kde ho ztvárnil Hynek Čermák. David Novotný má samozřejmě stále svoje uválené kouzlo a charisma, ale i u něj je evidentní, že jede na půl plynu a o svém Křížovi nehodlá říct víc, než je nezbytně nutné. Jeho parťačka Anh v podání Thanh Špetlíkové má být odhodlaná idealistka, v níž zejména v samotném finále má zřejmě bouřit morální svár, ale herečka ho nedokáže odpovídajícím způsobem ztvárnit. Co stačí na zdravotní sestřičku v „Růžovce“, je bohužel velmi málo na přece jen komplikovanější postavu. O dalších figurách moc nemá cenu hovořit, jsou zde jen do počtu, což se, a to je opravdu fatální výtka, týká vlastně i pachatele vyšetřované vraždy. Jeho identitu bystřejší divák odhalí prakticky okamžitě a další faux pas je jeho motivace, odbytá mimochodem jednou větou. Po jeho zadržení sice ještě přijde několik dalších dějových zvratů, které zřejmě mají celému příběhu dodat na dramatičnosti, ale nestane se tak. Vše se odehrává jakoby za sklem, divák není vtažen do děje, nehryže si nehty napětím, je mu vlastně úplně jedno, co se to tehdy vlastně stalo, proč a kdo za tím stojí. U detektivky celkem fatální nedostatek.

Na vině je především nevzrušivá režie. Pro Zdeňka Viktoru jde o druhý celovečerní snímek, v roce 2014 natočil kriminálku Raluca, jinak se ale věnuje spíše natáčení televizních seriálů jako zmíněná Ordinace v růžové zahradě, Modrý kód, Drazí sousedé a podobná „dílka“. Na výsledku je to bohužel znát. Je sice evidentní, že se poctivě snažil vtisknout filmu jakous takous atmosféru – kterou skutečně má, to je zase nutno přiznat – jinak jde ale o sériový výrobek bez špetky jakéhokoliv výraznějšího tvůrčího vkladu. Vše v tomto filmu působí odvozeně, většinu z toho jsme už někde viděli a nejspíš ještě několikrát uvidíme.

Spíše než film se vším všudy Miss Hanoi opravdu připomíná úvodní díl hypotetického seriálu. Potenciál by tu byl, už díky určité chemii mezi kapitánem Křížem a Anh, ale to by chtělo nespoléhat se jen na ni a dodat výživnější a nosnější scenáristickou matérii.

