Stanislav Dvořák, Novinky

“Toleroval jsem tento druh chování u jiných a přál bych si, abych to neudělal. Hodně toho lituju,“ tvrdí Affleck po osmi letech. V té době byl režisérem a producentem, a nesl tak největší zodpovědnost.

“Skutečně jsem nevěděl, za co jsem byl zodpovědný jako šéf. Ani nevím, jestli jsem se považoval za šéfa. Ale choval jsem se způsobem, který byl neprofesionální a nechal jsem i jiné, aby se tak chovali. Je mi to líto.“

Dvě ženy v tehdy podaly na Afflecka žalobu. „Zaprvé opravdu lituji, že jsem se vůbec zamotal do konfliktu, který vedl k žalobě. Kéž bych býval našel jiný způsob, jak to řešit, nesnáším to, nikdy v životě jsem nezažil podobné stížnosti, bylo to skutečně trapné a nevěděl jsem, jak s tím zacházet.“

Casey Affleck v Karlových Varech

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nesouhlasím se vším ohledně toho, jak jsem byl popisován, se vším, co bylo o mně řečeno, ale chtěl jsem se pokusit to nějak napravit. Takže jsme to vyřešili způsobem, který se tehdy požadoval. Všichni jsme souhlasili, že je to za námi a jdeme dál, což si, myslím, zasloužíme,” dodal herec.

Casey Affleck, který loni získal Oscara za film Manchester by the Sea, měl letos podle tradice předávat cenu. Rozhodl se ale, že symbolicky ustoupí do pozadí.

“Myslím, že je to správná věc vzhledem k tomu, co se teď v naší kultuře děje,“ řekl Affleck. Oscara pro nejlepší herečku tak příště budou předávat dvě ženy.