Stanislav Dvořák, Novinky

„Nikdy neříkej nikdy, ale došel jsem k závěru, že tohle bude pro mě vše, pokud jde o hraní. Posunu se po tomto filmu na odpočinek, protože jsem to dělal už od 21 let,” řekl Redford.

Jeho posledním filmem má být krimi komedie nazvaná The Old Man & the Gun: „Pomyslel jsem si, že už toho je dost. A proč neodejít s něčím, co je povzbudivé a pozitivní?”

Sedmasedmdesátiletý Robert Reford uchvátil diváky v Cannes.

FOTO: Reuters – Yves Herman

V komedii hraje Redford s Caseym Affleckem, Dannym Gloverem, Tomem Waitsem a Sissy Spacekovou. Vypráví o kriminálníkovi a specialistovi na útěky z vězení. Společnost Fox Searchlight snímek představí na mezinárodním festivalu v Torontu v září.

Robert Redford ve filmu Pravidla mlčení

FOTO: Falcon

Dustin Hoffman a Robert Redford ve filmu Všichni prezidentovi muži (1976) jako novináři a strůjci slavné aféry Watergate.

FOTO: Warner Bros.

Robert Redford a dojatá Jane Fondová si v Benátkách převzali ocenění za životní dílo v roce 2017.

FOTO: ČTK-AP

Redford se patrně nestáhne úplně do ústraní, může se ještě podílet na filmech jako režisér nebo producent. Patří také k zakladatelům festivalu Sundance.

Jeden z nejslavnějších herců světa prorazil v šedesátých letech s filmy jako Butch Cassidy a Sundance Kid, Bosé nohy v parku nebo Štvanice. Později zazářil v dramatech Všichni prezidentovi muži, Tři dny Kondora, Velký Gatsby, Podraz nebo Vzpomínky na Afriku a Neslušný návrh.

Redford je uznávaný i jako režisér, natočil třeba filmy Teče tudy řeka, Obyčejní lidé, Legenda o slavném návratu, Zaříkávač koní a další.