Potom v sestavě došlo k rozkolu, prý se týkal i názoru na další směřování, a odešli baskytarista Jason James a později bubeník Michael Thomas. Na jejich místo přišli Jamie Matthias a Jason Bowld, a upevnila se pozice zpěváka a kytaristy Matta Tucka, jenž je autorem základních rysů všech skladeb a zjevně strůjcem výrazových změn.

Na své již šesté desce Gravity učinila formace stylový i zvukový posun. Hned s první skladbou Leap of Faith se dostaví dojem, jako by zněla slušná kopie skupiny Linkin Park. V dalších skladbách to Bullet For My Valentine příliš okatě nepotvrzují, naopak místy přitvrzují a dotýkají se i syrových thrashmetalových a metalcoreových inspirací, tedy pohlížejí na svůj dosud prezentovaný sound. V závěrečné částečně akustické baladě Breathe Underwater ale celkovou změnu korunují.

Natočili kolekci, která má vycizelovaný zvuk, v níž klíčovou roli hrají promyšlené aranže i produkce a vrcholem písniček jsou výrazné, až stadiónové refrény. Metal ve zvuku zůstal, je však „jen“ základem, ze kterého vyrůstá touha uctít melodičnost a vášeň nu-metalu.

Problém je, že se čtveřice vydala cestou, která už byla poměrně detailně prozkoumána jinými a ti (ať už zmínění Linkin Park, jejich kolegové Papa Roach či švédská skupina In Flames) na ní otevřely i mnohá postranní stylová vrátka. Nenese tedy nic nového a hledá jen pro své skladby dostatečnou melodickou sílu a interpretační uvěřitelnost, aby přesvědčila dlouholeté fanoušky, že to myslí vážně.

Každopádně odvedla dobrou práci a budiž jí přičteno i plus za odvahu.

