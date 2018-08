Šárka Hellerová, Právo

Titulní píseň z něho je komentářem o společnosti, která se pod vlivem médií a sociálních sítí neustále nad něčím rozhořčuje, přičemž se ztrácí rozlišení toho, co je podstatné. Kapelu u nás lze vidět 21. srpna v Brně v klubu Fléda a 22. srpna v Praze v Lucerna Music Baru. Jejím hostem bude pražská stonerrocková kapela Baro Chandel.

Před blížícími se českými koncerty odpověděl bubeník a zpěvák Grainger Právu na několik otázek.

V názvu vašeho alba figuruje slovo outrage, pobouření. V dnešní době se k němu jistě najde mnoho důvodů. Který je pro vás osobně nejsilnější?

Já se mu snažím úplně vyhýbat. Zdá se mi že zpravodajství a sociální média těží z toho, že vyvolávají v lidech vztek, ale já tuhle hru nechci hrát. Facebook a CNN se snaží lidi udržovat naštvané, aby mohly prodávat nesmysly a předstírat, že to je morálně správné. Ne, děkuji. Radši budu dál tvořit hudbu, vařit a přemýšlet, jak z tohoto místa udělat lepší svět. Pro sebe i pro vás.

Co byste si přál, aby si posluchači z vašich nových písní odnesli?

Chci, aby se při poslechu cítili plně naživu. Má je nabít a vzbudit v nich chuť existovat. Dobré je, že čím déle je ta deska na světě, tím víc času mají lidé si ji zamilovat. A když ji pak budeme hrát naživo, může to být opravdu úlet.

Vydali jste tři alba. Které pro vás představovalo největší výzvu?

Každé album znamená jedinečnou výzvu, ke každému jsem ale přistupoval jinak. Řeknu jen tolik, že přestože jsem na tom nejnovějším pracoval nejintenzivněji, byl to ten nejzábavnější a nejvíc uspokojující zážitek, který jsem při vzniku alba měl.

Na aktuální desce jste prý pomalu začali pracovat, jakmile jste dokončili předchozí The Physical World, protože jste ihned věděli, co chcete udělat jinak. Pracujete už nyní na dalších písních a máte představu, jakým směrem se vydáte?

Rád zpočátku experimentuju s novými zvuky a vokálními přístupy. Začínám s tím hned, jak je to možné, a některé nápady se mohou na další album dostat. Nahrávání The Physical World pro nás bylo velmi náročné a z mnoha důvodů trvalo příliš dlouho. Proto cokoli, co učiní vznik další desky zábavnější a efektivnější, nás jako umělce posune vpřed.

Dva roky po vydání prvního alba jste se rozešli a pět let spolu nemluvili. Jak těžké pro vás bylo poté navázat?

Podívejte se na film Life After Death From Above 1979. O tomhle pojednává.

Co na sobě máte natolik rádi, že spolu máte kapelu?

Líbí se mi, že Jesse má rád velké nápady a zvuky. A myslím si, že by o mně řekl to samé.

Máte nějakou společnou vyřčenou hudební filozofii?

Filozofie: Svoboda. Identita: Svobodná.