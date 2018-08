Stanislav Dvořák, Novinky

Nasupená babička s brokovnicí úplně vlevo je původní Sarah z prvního Terminátora (Linda Hamiltonová), zbytek pak vyplňují nové postavy.

Poměrně strašidelně vypadající vysoká bytost s čárami na kůži je Mackenzie Davisová. Maskéři si s ní dali hodně práce, ve skutečnosti je to normální hezká herečka, která se objevila třeba v seriálu Black Mirror a ve filmu Blade Runner 2049.

Drobná černovláska vlevo je Natalia Reyesová, poměrně neznámá kolumbijská herečka. Narodila se v Bogotě a od devíti let se motala kolem televizních pořadů a seriálů. V roce 2011 se už přesunula do New Yorku, kde studovala na The Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Tato role by mohla znamenat přelom v její kariéře.

Terminátor 2: Den zúčtování byl megahit 90. let.

FOTO: Tristar Pictures

Ve filmu, který pořád nemá oficiální název, si zahraje i Diego Boneta, mladý mexický zpěvák a herec, jenž zatím hrál ve filmech, které nejsou zrovna nejlépe hodnoceny, šlo např. o Summer Camp, Rock of Ages, Eden a City of Dead Men.

Samozřejmě nechybí ani ikonický Arnold Schwarzenegger. Režisér filmu Deadpool Tim Miller se ujal režie a James Cameron mu bude nahlížet přes rameno jako producent. Premiéra by měla být v listopadu 2019.