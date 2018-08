Eva Vejdělková, Právo

V české adaptaci se v hlavních rolích představí Štěpán Benoni s Evou Josefíkovou, Karel Dobrý s Aňou Geislerovou, Saša Rašilov s Janou Strykovou a mužský pár si zahraje Jakub Prachař s Petrem Vaňkem. Televize zatím naplánovala řadu o šestnácti dílech, přičemž v první fázi by mělo být do podzimu hotovo osm z nich.

„Konec starých časů . Muži chodí na mateřskou, exmanželé se o potomky starají ve střídavé péči a homosexuální páry mají děti,“ ohlašuje Prima novinku a charakterizuje ji jako „chytrý, dojemný a vtipný příběh“.

Petr Vaněk, který s Jakubem Prachařem hraje homosexuální pár, chválí seriál za vkus, s nímž zobrazuje postavy gayů v komediálním žánru.

„Hrajeme to civilně, něco ve smyslu Zkrocené hory, čili tam nejde o nějaké vykroucenosti, o kterých si lidé myslí, že patří do komedií tohoto typu. Jdeme jiným směrem,“ zdůrazňuje herec a dodává, že je vděčný seriálu i za téma rodičovství homosexuálních dvojic: „Nemyslím si, že by děti měli vychovávat jen heterosexuální rodiče.“



Příznivý ohlas australského publika



Představitelka zdravotní sestry Gábiny Aňa Geislerová prozradila, že s partnerem Karlem Dobrým budou tvořit stabilní pár. Také ona poukazuje na to, že seriál bude přitažlivý svým vtipem: „Moc hezkým způsobem umí přijímat komplikace v životě, a to se mi jeví jako nejpodstatnější, mají zkrátka svůj humor.“

Aňa Geislerová a Karel Dobrý budou tvořit „stabilní pár“, který životní nesnáze překonává svým osobitým smyslem pro humor.

FOTO: FTV Prima

Seriál House Husbands vysílala australská televize Nine Network, což je jedna ze tří největších komerčních terestriálních televizních stanic v zemi. V letech 2012 až 2017 seriál dosáhl pěti řad o deseti až třinácti dílech.



Zejména v počátcích vzbudil příznivý ohlas jak u publika, tak recenzentů. Nejprodávanější deník The Australian jej například pochválil za to, že je dobře vystavěnou komedií a rodinným seriálem, který navíc nikdy není ani lascivní, ani sexistický nebo „úplně pitomý“.



Spekulace o přípravách šesté řady však televize počátkem letošního roku defi nitivně utnula oznámením, že další pokračování už nechystá a seriál opravdu končí.