Stanislav Dvořák, Novinky

Jak je u Stewarta očekávatelné, materiál na desce se pohybuje mezi soulem, rockem a náznaky akustického folku. Celkem jde o třináct písní ve standardní verzi a šestnáct v deluxe verzi. Po více než půl století na scéně už od zpěváka asi nikdo nečeká revoluční počin.

První singl Didn’t I je o škodách, které mohou z pohledu rodičů napáchat drogy. „Desku vždy tvořím s pocitem, že ji dělám pro mých pár přátel. Proto je i tahle deska velmi intimní a upřímná,” tvrdí Rod Stewart.

FOTO: Petr Horník, Právo

Zpěvák začínal v roce 1962 backgroundovými vokály pro kapelu Raye Daviese, byl také členem Jimmy Powell & the Five Dimensions. Proslavil se u kapely The Faces, která brzy zanikla, a Stewart začal vystupovat sólově.

Je držitelem Grammy a byl uveden i do Rokenrolové síně slávy. Počet hudebních nosičů, které za celý život prodal, se odhaduje na cca 200 miliónů kusů.