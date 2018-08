ivi, Právo

Divadlo ukončilo první pololetí letošního roku v rozpočtovém mínusu téměř 700 tisíc eur (téměř 18 miliónů korun), napsal deník Plus jeden deň. Návštěvnost i příjem z prodeje vstupenek přitom stoupá.

Loni zaznamenala první slovenská scéna příjmy ve výši čtyř miliónů eur (102 miliónů korun), což bylo o 830 tisíc eur (21 miliónů korun) víc než v roce 2016. „Navzdory tomu je kasa prázdná,“ upozornil list.

Na chodbách je dusno



Situace začíná ohrožovat chod divadla. Technické složky vůbec nedostaly výkonnostní odměny. Jsou to maskérky, garderobiérky, jevištní technici, zvukaři, osvětlovači a zaměstnanci umělecko-dekoračních dílen.

„Tito lidé vydělávají 500 až 700 eur měsíčně a odměny ve výši 80 eur jim chybějí,“ řekl deníku jeden ze zaměstnanců, který nechtěl prozradil svou totožnost.

Na chodbách slovenské první scény je tak cítit dusná atmosféra napsal Deník Nový čas. „Nevyplacení části mzdy je jen špička ledovce, kterému dominují nízké platy a hromadění problémů,“ konstatoval list.

„Je smutné, že si SND nedokáže udržet pracovníky, kteří tam fungují jen z lásky k divadlu a nedokáže je adekvátně ocenit,“ říká herečka Gabriela Dzúriková. Herečky Zdena Studenková, Kamila Magálová nebo Táňa Pauhofová se zatím k situaci nevyjádřily.

Ministerstvo nařídilo audit



Pokud by se avizovaná stávka uskutečnila, byla by ohrožena 99. divadelní sezóna SND. „Bylo by to poprvé v historii a byla by to obrovská hanba v celém uměleckém světě,“ konstatoval deník Plus jeden deň.

Ministryně kultury Ľubica Laššáková ve středu odvolala generálního ředitele divadla Mariána Chudovského a současně nařídila kompletní audit, který má prověřit nakládání s finančními prostředky v SND. „Ministerstvo průběžně sleduje rozpočtové hospodaření a celkovou ekonomickou situaci ve Slovenském národním divadle,“ řekla mluvčí ministerstva Janka Burdová.