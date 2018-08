Jindřich Göth, Právo

Přesně taková situace nastala v životě třicetileté psycholožky Alex, jejíž manžel Michael, sportovní komentátor, provede nečekaný coming out. Tedy, ne nečekaný, on to vlastně tušil prakticky každý z jejich okolí, jen samotná Alex ne. To je výchozí premisa románu Lisy Dailyové Ve třiceti (poprvé) single.

Lze v duchu se spisovatelkou polemizovat o tom, jak je možné, že psycholožka nepozná, s kým denně uléhá a vedle koho se probouzí, ale sama autorka si s tímto paradoxem ústy hlavní postavy Alex sama pohrává a v zásadě jej vysvětluje. Není na tom nic nepochopitelného, Michael byl pro Alex první láskou, také prvním vážným vztahem a zároveň nejlepším kamarádem.

Klapalo jim to znamenitě a Michael vlastně Alex stále svým způsobem miluje. Jen už s ní nechce spát. A zatímco on má jasno v tom, komu teď dát své srdce, Alex zoufale tápe. Ve třiceti letech musí zjistit, jaké to je znovu randit, a také, jak vlastně vypadá milování s heterosexuálem.



Žádná uslzená romantika



Ve třiceti (poprvé) single je ukázkovým příkladem „feel good“ počinu, tedy knihy, po jejímž přečtení je vám dobře. Nejde přitom o žádnou uslzenou kýčovitou „romantiku za každou cenu“, Lisa Dailyová svou Alex vybavila notnou porcí nadhledu a sebeironického humoru.

Občas se sice čtenář neubrání myšlence, že kdyby se podobného námětu ujala britská autorka, mohlo to být celé ještě o něco říznější a vtipnější, místy se Dailyová až moc utápí v popisech romantického okouzlení, ale míru vkusu nepřekročí ani jednou. A některé okamžiky, jako například mejdan, jehož „hlavní hvězdou“ je bývalý zpěvák jakési obskurní chlapecké kapely, přičemž výsledkem je obří trapas, opravdu stojí za zapamatování.

Kdyby se někdy v budoucnu někdo rozhodl převést tuto knížku na plátno, má v ruce nosný materiál. Ano, je to tak trochu variace na Deník Bridget Jonesové, nicméně Dailyová Helen Fieldingovou nijak nevykrádá a jde si vlastní cestou.

Lisa Dailyová: Ve třiceti (poprvé) single

Mystery Press, překlad: Jitka Krajovaná, 299 stran, 269 Kč

Celkové hodnocení 70 %