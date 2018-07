jaš, kul, Právo

Samotná písnička je hudebně dospělý pop šanson, který doplňuje romantický videoklip, jenž se natáčel v červnu na zámku v Ploskovicích ve spolupráci s českým Rolls Royce klubem. Námět vzešel z hlav producenta Dana Šustra a zpěvačky. Realizaci klipu zajistilo FZG studio Klecany.

Album 7 dní je kompilací písniček z prvních dvou autorských alb Viktorie Horákové v produkci Dan Šustra (jinak kytarista a zpěvák kapely Tichá dohoda).

Viktorie Horáková v novém klipu.

FOTO: Vendula Fantová

„Muzika je to, co mě naplňuje. Činí mě šťastnou a dává mi duševní klid. Prošla jsem si i obdobím, kdy jsem chtěla být slavná. Teď už ale vím, že to není důležité. Chtěla bych svou hudbou inspirovat lidi, chtěla bych jim předávat emoce, ale nechám na nich, jak s tím naloží,“ řekla Právu Horáková.