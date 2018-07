Stanislav Dvořák, Novinky

Britský skladatel a klávesista Rick Wakeman se proslavil s kultovní prog-rockovou skupinou Yes už v sedmdeátých letech a vydal i řadu vlastních sólových desek. V současnosti je součástí formace se složitým názvem Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin and Rick Wakeman.

Wakeman chtěl být úplně na začátku klasickým klavíristou a vážnou hudbu nikdy zcela neopustil. Postupně spolupracoval třeba na hudbě Davida Bowieho, T. Rex, Eltona Johna nebo Cata Stevense.

V roce 1971 vstoupil do Yes a podílel se na mnoha nejzásadnějších skladbách legendární britské kapely. Současně pracoval i na sólových věcech, jako byla alba The Six Wives of Henry VIII, Journey to the Centre of the Earth a The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Založil si také skupinu The English Rock Ensemble.

Koncert Yes na Floridě

FOTO: Profimedia.cz

V osmdesátých letech Wakeman zkoušel proniknout do nových žánrů jako new-age nebo do křesťanské hudební scény. Ze slavných Yes odcházel, aby se vždy nakonec zase vrátil.

„Klasickou průpravu uplatňoval i v muzikantské kariéře, a to jak při skládání hudby, tak například v průkopnické snaze o spojení rockové muziky s orchestrem a pěveckým sborem,“ připomněl Dušan Neumann z agentury BRC Promotion.

”Wakeman, skoro schovaný za svou sestavou kláves, v podstatě zastal symfonický orchestr. Dodával muzice Yes originální sound, hutnost, barevnost a dynamiku,“ dodal Neumann.

Wakeman nebude hrát v České republice poprvé. V roce 2015 sólově koncertoval v Praze i v Olomouci.