Jaroslav Špulák, Právo

Texty a poselství v nich ukryté jsou podle jejích slov stále aktuální, možná v roce 2018 mnohem aktuálnější než kdy předtím. „Možná teď mají mnohem větší smysl,“ míní umělkyně.

„Svět je zmatený. Věci jsou velmi náročné pro každého z nás. Je to válečná zóna, v níž žijeme,“ uvedla Yoko Ono. „Ráda tvořím věci novým způsobem. Každý den se všechno mění.“

Autorsky stojí za hudbou i texty Yoko Ono s výjimkou slavné skladby Imagine, na níž spolupracovala s Johnem Lennonem. „Ještě není pozdě na to něco na světě změnit,“ dodala Yoko Ono.

Následně prozradila, že nová podoba písní spočívá především v hudebním minimalismu, přičemž důraz je kladen na zpěv a text. Chce tak docílit, aby se poselství těchto písní dostalo snáze k posluchači. Mezi třinácti skladbami je i Now or Never z roku 1971, ve které posílá zásadní odkaz odrážející náladu celé nahrávky. „Sen, který sníš sám, je jen sen, a sen, který sníme spolu, je realita,“ zpívá se ve skladbě.

Nové podoby písniček se Yoko Ono rozhodla pro fanoušky zpřístupňovat postupně. Každý týden v úterý plánuje zveřejnit jednu píseň z nahrávky na streamovacích službách a své webové stránce ImaginePeace.