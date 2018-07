Jaroslav Špulák, Právo

Podle jeho slov je Redgraveová jednou z nejlepších hereček moderního filmu, mimořádně kreativní a citlivou umělkyní, která umí ztvárnit i komplikované charakterové postavy. Vyzdvihl rovněž její přirozenou eleganci, vrozenou přitažlivost a mimořádný talent.

Redgraveová pochází z významné herecké rodiny, jejíž umělecké kořeny spadají až do devatenáctého století, přičemž i oba její rodiče byli herci. Britskou Central School of Speech and Drama ukončila v roce 1957 a od té doby hrála divadlo a později se prosadila i ve filmovém světě. Svou první významnou divadelní roli dostala v roce 1961 v Britské královské shakespearovské společnosti.

Jako filmová herečka se představila mimo jiné ve snímcích Zvětšenina, Vražda v Orient expresu, Julie, Dům duchů, Stopy ve sněhu, Mission Impossible, Pokání nebo Komorník. Je držitelkou cen Oscar, BAFTA, Tony, Zlatého glóbu i Grammy. Během své více než šedesát let trvající herecké kariéry se představila ve více než osmdesáti filmech.

Na 75. ročníku MFF v Benátkách si Zlatého lva za celoživotní dílo převezme i kanadský režisér David Cronenberg, což organizátoři oznámili již dříve.