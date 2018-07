Jaroslav Špulák, Právo

Ve studiu vznikají hned dvě písně, Oko za oko a Já vím. Autorkou obou je Buociková, s aranžemi jí pomohl producent a hudebník Dan Friml.

„Obě naplňují mou představu o tom, jak chci skládat, co chci lidem říct a jak se chci prezentovat. Oko za oko je písnička, která vznikla před necelými dvěma měsíci a jsem o ní z celého svého repertoáru nejvíce přesvědčená. Vystihuje mé momentální umělecké i osobní rozpoložení. Jsem ráda, že jsme se na ní s producentem Danem jednoznačně shodli. Mým prvním singlem bude ona,“ řekla Právu Buociková přímo ve studiu The Barn.

Vítězství v soutěži Talent for Stage jí změnilo život. „Najednou mohu s podporou dalších lidí dělat to, co jsem vždycky dělat chtěla. Je to pro mě motivující a jsem ráda, že se věci daly do pohybu,“ dodala.

Z folku poprock

Dan Friml shrnul, v jakém stádiu realizace písniček je. „Momentálně máme polotovar. Po poslechu demosnímků, které Eliška předtím nahrála, jsme udělali nové aranže a díky nim došlo ve skladbách k poměrně velkému posunu. Na začátku to byly folkové písně, my z nich udělali moderní a poměrně ostrý poprock. Máme vymyšlenou jejich formu i instrumentální linky, chystáme se natočit hudební základy a příští týden to Eliška nazpívá,“ řekl.

Eliška Buociková zatím jako sólistka koncertovala spíše komorně.

FOTO: archív umělkyně

Buociková je na hudební scéně v podstatě nováček a s prací ve studiu nemá velké zkušenosti, Friml si nicméně její aktivitu i myšlení pochvaluje. „Má jasný názor na to, co chce, a dokáže to přesně říct. Během společné práce o písničkách a nápadech hodně diskutujeme a docházíme většinou ke společným závěrům. Myslím si, že nás to obohacuje navzájem,“ konstatoval.

Singl Oko za oko by měl vyjít na konci prázdnin. Buociková pak bude s Frimlem pracovat na dalších skladbách. Chystají se také její koncerty a vzniká skupina, která ji na nich bude trvale doprovázet.

Votvírák rozhodl

Po svém triumfu v soutěži Talent for Stage vystoupila Buociková na festivalu Votvírák v Milovicích. Byť do té doby koncertovala především ve dvojici s kytaristou Martinem Burešem, tam měla na pódiu za zády celou kapelu.

„Před tím koncertem jsem řešila, jestli je mou cestou vystupovat v komorní verzi s kytaristou, nebo mít skupinu. Po něm jsem měla okamžitě jasno v tom, že nejlepší cestou pro mě je hrát s kapelou. Koncert byl mnohem dynamičtější, měl větší sílu, energii a bavil mě mnohem víc než ve dvojici,“ prozradila Buociková.