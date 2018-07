Jaroslav Špulák, Právo

„Ta tendence je obecně patrná, i když zatím nemáme letošní počet zahraničních návštěvníků spočítaný,“ řekl Právu Jiří Sedlák, mluvčí o víkendu skončeného festivalu Colours of Ostrava.

„Spolupracujeme s organizacemi, které dělají propagaci festivalu na Slovensku, v Polsku, vstupenky prodáváme i v Nizozemsku nebo v Británii. Snažíme se zahraniční diváky aktivně přitáhnout a jejich narůstající počet jsme zaznamenali už loni,“ pokračoval Sedlák.

Podle něho láká zahraniční hudební fanoušky do Ostravy především prostředí industriální Dolní oblasti Vítkovic, program i ceny vstupenek a občerstvení přímo na akci.

„Dělal jsem rozhovor pro mexickou televizi a její zaměstnanci mi řekli, že jsou v první řadě nadšení z areálu, který je pro ně vizuálně zajímavý. Nebyli prý na žádném jiném festivalu, který by se konal v tak zajímavém prostředí. Nadchla je také atmosféra. Lidi ze zahraničí láká i program a cena vstupenek, jídla a pití. Na dánském festivalu Roskilde stojí pivo v přepočtu 150 Kč, na Colours si ho koupí za 50 korun. To ale neznamená, že Colours of Ostrava je festival, na kterém se především pije. Pro zahraniční návštěvníky je to jen další důvod za těmi důležitějšími,“ dodal Sedlák.

Na festival Obscene Extreme jezdí lidé z celého světa a s kapelami jsou si doslova na dosah.

FOTO: archív Obscene Extreme

Cílem pořadatelů Metronome Festivalu, který se konal v červnu v Praze, je mít v areálu čtyřicet procent návštěvníků ze zahraničí. „Zatím se k tomu blížíme, jsme zhruba na pětadvaceti až třiceti procentech a každý rok zaznamenáváme nárůst. Zjišťujeme to podle IP adres počítačů, z nichž jsou vstupenky kupovány,“ řekl Právu pořadatel David Gaydečka.

„Praha je pro lidi ze zahraničí zajímavé místo, takže návštěvu festivalu spojují i s její prohlídkou. Navíc jet na festival do České republiky považují za cenově výhodné. Na akci utratí spoustu peněz, které nám umožňují pořádat mnohem větší festival, než bychom třeba zvládli jen s českými diváky,“ dodal.

Z Mosambiku, Bahrajnu i Angoly

Na festivalu Obscene Extreme, jehož dvacátý ročník se konal v minulých dnech v Trutnově, loni napočítali fanoušky ze 65 zemí. Letos jich prý bylo ještě víc.

„Na Obscene Extreme jezdí lidé z celého světa, které spojuje láska k extrémní metalové hudbě. Počet fanoušků ze zahraničí zjišťujeme tak, že se jich ptáme. Zeptal jsem se třeba kámoše z Mosambiku, koho na festivalu potkal, a on mi řekl, že lidi z Angoly. Kluk ze Saúdské Arábie mi letos zase sdělil, že mluvil s fanoušky z Bahrajnu. Kromě toho dobrou polovinu lidí, kteří na festival přijdou, znám osobně,“ řekl Právu Miloslav „Čurby“ Urbanec, pořadatel Obscene Extreme.

„České festivaly jsou pro lidi ze zahraničí levné. V Německu na nich stojí pivo čtyři pět eur, u nás přijde na euro čtyřicet. A když už lidi z venku přijedou, udělají si i výlet do Prahy nebo Kutné Hory a mají těch zážitků víc,“ dodal Urbanec.

Táhnou hlavně víkendy

Michal Thomes, pořadatel festivalu Rock for People, Právu řekl, že narůstající zájem zahraničních fanoušků o české festivaly obecně vnímá.

„Pro Rock for People to ale tak docela neplatí. Počet zahraničních návštěvníků máme poměrně malý, pět až deset procent. Je to dáno tím, že pro konání akce využíváme červencových svátků, které jsou většinou v týdnu. Výhoda je v tom, že občas můžeme pozvat kapely, které bychom neměli šanci mít o víkendu, protože mají třeba finančně zajímavější nabídky. Způsob myšlení například německých lidí je ale ten, že se přes týden pracuje a zábava patří víkendu. Když jim nabídneme festival konaný ve středu až v pátek, obvykle se termínu nepřizpůsobí,“ prozradil Thomes Právu.