Alex Švamberk, Novinky

Proč jste se rozhodl natočit nové album Ministry, když jste několikrát opakoval, že už další neuděláte?

Je zcela zřejmé, že 9. listopadu 2016 jsme se probudili a zjistili, že naši příští vládu povede fašista. Usoudil jsem, že je čas něco říci. Druhá věc je, že jsem nechtěl dělat album Ministry poté, co před pár lety zemřel můj nejlepší přítel a můj kytarista Mike Scaccia.

Ale čas běží dál a mezitím jsem bez něj udělal další desku Surgical Meth Machine. A byl jsem rád, že jsem u toho zůstal, protože když byl zvolen Trump, bylo to jasné – Ministry vědí, co dělat.

Očekával jste zvolení Donalda Trumpa?

V mých nejhorších nočních můrách mě napadlo, že by se to mohlo stát, ale upřímně jsem si nemyslel, že by mohl zaujmout post prezidenta. Jenže celá Evropa nyní zažívá populistickou nacionalistickou vlnu a viděl jsem, jak se přelévá sem, i když jsem si nemyslel, že k tomu dojde. Jenže se to stalo a teď s tím musíme něco udělat. Doufám, že tu jsou i další lidé. Vím, jaká je aktuální situace v Evropě, co se v posledních týdnech stalo v Itálii, a je tu Maďarsko a Polsko…

Můžete jmenovat i Českou republiku.

Napadlo mě to, ale nechtěl jsem vás urazit. Velmi se obávám i o vaši zemi, když si vezmu, jak jste dospěli k demokracii, že jste měli prezidenta literáta, a teď tam máte hlupáka.

Situace je komplikovaná všude.

O tom také je deska. Není to jako na mých třech bushovských albech včetně toho posledního Last Sucker, čehož nyní s odstupem lituji. Uvědomil jsem si, že jsem také pijavice kvůli neovladatelnému vzteku na jednu osobu, protože ta osoba nemá veškerou moc. Nové album je o systému, který vytváří hlupáky, kteří nás povedou a ohrožují naši budoucnost.

Myslíte si, že by mohl prezidentské volby v USA vyhrát levicový Bernie Sanders?

Budu upřímný, počítal jsem s tím, ale země na to zatím není připravena. A stejně tak, jako Bernie využil sociálních sítí, aby zaujal lidi, jich naneštěstí využila pravice. Použila média jako zbraň a informační věk se změnil ve věk dezinformací. Sehrála to chytře a nyní jde o to, nebýt líný a nevěřit všemu, co čteš.

Na severu, ve Finsku a na Islandu už na univerzitách i na dalších školách začali s výukou, jak poznat strašení, jak monitorovat sociální sítě. To je nutné a odpovědností společností, jako je Twitter, je monitorovat obsah. Ne ho cenzurovat, ale ukázat, odkud pocházejí zdroje textů.

Jak jste hledal muzikanty pro současné obsazení Ministry?

Jsou to všechno sousedé a kamarádi. Burton C. Bell z Fear Factory a já jsme spolu už léta. Arabian Prince z NWA také žije poblíž, DJ Swamp je kamarád mého zvukaře Michaela Rozona, který se mnou natáčel předposlední desku. Je to rodina, lidé, kteří se ve stejnou dobu pohybují na stejném místě.

Kapelu, která nahrávala všechny živé nástroje na albu, tvoří lidé, se kterými jsem hrál na turné v Evropě. Jsou to stále stejní lidé. Dávám přednost kamarádům.

Když jste album natáčel částečně naživo, znamená to, že budete hrát především skladby z nové desky?

V létě v Evropě budeme hrát pět z devíti skladeb z alba, ale v listopadu zahrajeme album od začátku až do konce v kuse s obrazovým doprovodem, který vypráví celý příběh.

Budete opět používat na scéně videa jako při minulém koncertu na festivalu Brutal Assault, kde jednu skladbu doprovázela hádka Trumpa s Clintonovou?

Jo, bojující Hillary s plameny. To bylo dobré, legrační, ale trochu jednoduché. Obrazový doprovod k novým písním vypráví příběh, který jsme se snažili dostat na desku v textech. Obraz je dost svázaný s hudbou. Jsem velmi spokojený s podobou koncertů.

Co zahrajete ze staršího materiálu?

Zahrajeme pár věcí z Psalm 69 i pár z Mind Is The Terrible Thing To Taste a něco z Dark Side Of The Spoon i jednu z Filth Pig. Proložíme jimi písně z nové desky. Každý večer se trochu liší tak v jedné dvou písních, ale vždy se ujistíme, že hrajeme ty z nové desky.

Je lepší hrát nové písně než se změnit ve vlastní revival opakující Jesus Built My Hot Rod, že?

Ten jsme nehráli už patnáct let. Není tu žádné nebezpečí, že bychom dělali revival, protože jsme tu pořád proto, abychom přinášeli poselství.