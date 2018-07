Jaroslav Špulák, Právo

Colours of Ostrava je festival, který má jednu letitou a skvělou vlastnost. Jeho dramaturgové hudbu milují a jejich záměrem je nabízet návštěvníkům především tu zajímavou a kvalitní. Proto jsou příchozí rok co rok programovou nabídkou nadšeni a zároveň si stěžují na to, že nestíhají všechny umělce, o jejichž sety měli zájem. Na tento festival totiž jezdí hudebně poučení fanoušci.

A tak je celkem běžné, že na Colours of Ostrava potkáte člověka, který žene od jednoho pódia ke druhému, v ruce má program a při tom běhu v něm očima hledá, které vystoupení navštíví posléze. Na tomto festivalu prostě platí, že věci se dějí všude, a nelze je programově rozdělit na podstatné a méně podstatné. Dění na velkých scénách je nicméně důležité, protože dělá festivalu tvář.

V pátek ho ovládly ženy. Joss Stone si koncert náležitě užívala, už jenom proto, že je na cestě kolem světa s cílem vystoupit v každé zemi, které na planetě jsou. V Ostravě v pátek zpívala velmi spolehlivě a s lehkostí ve svém projevu se opírala o kapelu, ve které byli muzikanti, kteří si občas s radostí v nějaké sólové pasáži zašli až kamsi k muzikantskému vzplanutí.

Joss Stone chce vystoupit ve všech zemích světa.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Jessie J v Ostravě.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Další Britka Jessie J má ráda inspirace z více žánrů a v Ostravě to prezentovala s řádnou uměleckou chutí. Dokáže vyzpívat pěkné melodie, dokáže navnadit a v patřičném očekávání pak posluchače nezklamat. A je i dost upovídaná.

Česká trojka Marie Rottrová, Vladivojna La Chia a Lenny denní nadvládu skvěle zpívajících dam korunovaly, tím spíš, když na jednom z hlavních pódií američtí Cigarettes After Sex po krátkém čase začali svým ambientním dream popem skoro až otravovat a jejich krajanům Calexico k pořádnému drajvu také trochu scházelo.

Marie Rottrová zpívala v Ostravě pozdě odpoledne.

FOTO: Tomáš S. Polívka

Calexico na Colours of Ostrava.

FOTO: Tomáš S. Polívka

V pátek už festival opanovalo slunko. Jeho svit mu dal ještě lepší náladu, než jakou měl do té doby. V sobotu akce končí. Hlavními hvězdami dne budou GusGus, Ziggy Marley, Kygo nebo Grace Jones. Jak je ale známo, věci se budou dít na festivalu všude.