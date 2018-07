Stanislav Dvořák, Novinky

Podle tvůrců půjde o „chytrý, dojemný a vtipný příběh“ o moderních rodinách, kde výchovu převzali muži a ženy dělají kariéru. Zažijeme prý svatby, rozvody, kariérní pády i tragédie.

„Já vlastně na mateřské začínal, vydělával jsem výrazně míň než moje tehdejší partnerka, tak jsme se dohodli, že žena bude vydělávat a já se budu starat o dceru. Dělal jsem to necelé dva roky a bavilo mě to moc, včetně všech povinností s tím souvisejících, jako je odsáté mléko, kojili jsme. Po roce musím říct, že mi z toho začalo trochu hrabat, a musel jsem ven, protože jsem neměl ještě odpracováno a hledal jsem možnost pořádně makat v tomhle oboru. Teď už bych znovu šel na mateřskou,“ uvedl herec Karel Dobrý, který hraje jednoho z tatínků na tahu, Lubora Knoppa.

Tři tátové v seriálu (vlevo dole Štěpán Benoni, nahoře Saša Rašilov a vpravo Karel Dobrý).

FOTO: Prima

„Mezi těmi ostatními tatínky jsem já takový slušňák. Až by se mohlo zdát, že takový submisivní. Ale je to pozice toho chlapa, který uměl vydělat peníze – a i to dělal. Ale jeho žena má teď nějakou kariéru a profesní touhu a je to svým způsobem osvícený vztah. Takže jí to umožňuje a je tzv. na mateřský,“ prozradil ke své roli Marka Moravce herec Saša Rašilov.

Dodal, že by si sám sebe na mateřské také dokázal představit. „Ano, uměl bych si to představit, protože žijeme v době, kdy šance a možnosti jsou vyrovnané a ženy se realizují.“

Karel Dobrý a Aňa Geislerová.

FOTO: Prima

Mateřské se nebojí ani Štěpán Benoni a Petr Vaněk. „Asi bych se toho nebál. Kdyby taková situace nastala, tak bych ji v pohodě zvládl,“ tvrdí Štěpán Benoni.

„Já jsem dokonce na mateřskou chtěl jít a moje práce by mi to i umožnila. Ale jediný problém byl, že jsem nestihl zaplatit nemocenskou, a tak to nešlo. Tohle zjištění bylo mrzutý, protože jsem se na to těšil. Tak třeba příště,“ dodal Petr Vaněk.

Ze seriálu Tátové na tahu.

FOTO: Prima

Benoni hraje bývalého hokejistu Jakuba Berana. V seriálu má na starost půlroční miminko, takže pilně trénuje na roli otce i v reálném životě.

„Já musím říct, že máme úplně skvělý dítě, byl jsem z toho od prvního dne nervózní, jak to bude probíhat. Moji dceru Adélku hraje překvapivě Albert, tak se jmenuje ten chlapeček, ale je úplně zlatý, je to miliónový herec. Snad z toho nebude mít trauma, že měl na sobě šatičky,“ uzavřel.