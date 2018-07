Radmila Hrdinová, Právo

Jak se vám tak negativní role hraje?

U každé takové postavy platí, že ji musíte obhájit. Navíc ani sebevětší hajzl nejedná se záměrem být hajzlem, ale s přesvědčením, že dělá tu nejlepší možnou věc. A to je samozřejmě v rámci figury obhajitelné, v rámci celku si na to musí divák udělat názor sám. A pokud divák odhalí tento mechanismus předstírání nejlepšího záměru, tak objeví zároveň i styčné body s dneškem. V tom je Hamlet stále velmi aktuální a věčný.

Jaká je tedy Claudiova motivace? A jakou roli v ní hraje královna Gertruda?

Claudia vede velká ctižádost, touha po moci. A v tom samozřejmě hraje sňatek s královnou svou roli. Ale řekl bych, že on má Gertrudu opravdu rád, ať už je to láska, nebo sexuální přitažlivost. Gertruda v naší inscenaci je totiž velmi krásná žena.

Může v sobě Hynek Čermák objevit něco z Claudia?

Z Claudia v sobě nenacházím vůbec nic. Snad jenom přímost, s níž Claudius někdy jedná, ale většinou je za jeho jednáním intrika. A já jako Hynek Čermák nejsem intriky schopen, možná i proto, že je to na mé myšlení příliš složitá cesta. A také, na rozdíl od Claudia, je smyslem mého života dobro. I když, jak už jsem říkal, Claudius je nepochybně přesvědčen o tom, že i on jedná z pozice dobra. Žebříček hodnot máme ale nastavený každý jinak.

Hynek Čermák

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nezahrál byste si raději Hamleta než Claudia?

Asi ne, jako herec cítím, že Hamlet není figura, která by mi šla po srsti. Možná právě proto by to byla zajímavá výzva. Ale že bych momentálně toužil hrát Hamleta, tak to ne. Nedovedu si v té roli představit nikoho jiného než právě Jardu Plesla. On s Hamletem geniálně ladí.

Co jste se o této nejznámější Shakespearově hře dozvěděl během zkoušení nového?

V Hamletovi hraju poprvé, takže jsem dosud neměl příležitost o této hře nějak důkladněji přemýšlet. Překvapuje mě, jak je Shakespearův text mnohovrstevný, víceznačný a fascinuje mě způsob, jakým titulní roli nazkoušel Jarda Plesl s režisérem Michalem Vajdičkou. Oba šli směrem, který bych nečekal, ale který mě nesmírně baví a zajímá.

Bylo pro vaše rozhodnutí přijmout roli Claudia důležité, že Hamleta režíruje Michal Vajdička?

Stoprocentně. Michal Vajdička je režisér, u kterého se nemůžete mýlit, práce s ním je plná pohody, bez stresů, inspirativní. A navíc je to režisér, který má rád herce. Takových mnoho není.

Před premiérou Hamleta se hodně mluvilo o tom, že v Shakespearově textu jste našli a využili prvky humoru. Dá se humor objevit i v postavě Claudia?

Samozřejmě, ale byl by to humor velice krutý a mrazivý. Jako když se Putin se Zemanem baví o tom, že je potřeba zabít novináře. Tento druh humoru Claudius má, a pokud se nám ho do postavy podařilo dostat, jsem jenom rád.

Na obsazení figurujete nejen jako Claudius, ale i Duch, tedy duch Hamletova otce, jehož právě Claudius zavraždil. Co si lze pod tímto spojením představit?

Nechci prozrazovat konkrétní řešení, ale je to další rys aktualizace, kdy duch Hamletovi odkrývá pravdu o zavraždění jeho otce podobně, jako dnes fungují odposlechy. Je to pravda, která vstupuje lidem do života a ničí jejich intriky.