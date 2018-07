Jaroslav Špulák, Právo

„V minulosti už jsem na Colours of Ostrava dvakrát hrál, s kapelou Nightwork dokonce ještě v době, kdy se akce konala na hradě. Pro mě je to dramaturgicky, organizačně i skladbou publika nejlepší český festival,“ řekl Právu Dyk.

Bernsteinova Mše se hrála v hale Gong ve středu dvakrát za sebou. Zájem o ni byl obrovský. „Mši letos ještě představíme 26. a 27. listopadu v pražském Foru Karlín a 8. prosince v Brně,“ prozradil Dyk.

Jeho plán týkající se českého nastudování Bernsteinova díla je ale odvážnější. „Naším snem je vrátit Mši podruhé do Kennedyho centra ve Washingtonu, kde měla v roce 1971 premiéru a od té doby se tam nehrála. Jednáme o tom, že druhá adaptace by mohla být ta naše, česká. Zároveň domlouváme vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku. Jsou to naše sny, za kterými si tvrdě jdeme,“ prozradil.

Ve čtvrtek besedoval na diskusním fóru Meltingpot. „Bavili jsme se o všem. O tom, že velkou část orchestru v Mši tvoří členové B-Side Bandu, se kterým už delší čas spolupracuju, o rodině i o fotbalu. Podle reakcí lidi nejvíc zajímal fotbal,“ připomněl.

Ve čtvrtek odpoledne pak Dyk na festivalu vystoupil na hlavní scéně s B-Side Bandem a bezprostředně poté odjel, prý do ticha. „Tři dny, které jsem v Ostravě strávil, byly náročné,“ poznamenal.