Stanislav Dvořák, Novinky

Film Vlasy se bude promítat 1. srpna přímo na slavonickém náměstí.

„Celý večer chceme pojmout jako poctu nedávno zesnulému režiséru Miloši Formanovi a svobodě, kterou pro nás svým dílem i životem reprezentuje,“ řekl zakladatel festivalu Ondřej Trojan.

„Plánujeme zahájení jako velký letní hippie mejdan, samozřejmě v dobovém oblečení, který bude po projekci pokračovat koncertem Tonyi Graves ve slavonickém Kulturáku.“

Macháčkův Toman



Dalším lákadlem bude předpremiéra filmu Ondřeje Trojana Toman, která se chystá na 2. srpna. Zdeněk Toman byl podle tvůrců nejen šéf Československé zahraniční rozvědky v letech 1945–48, ale také cynický „kariérista, šmelinář a podvodník”.

Organizoval odchod východoevropských Židů, kteří přežili holocaust, přes Československo do Palestiny, ovšem za tučné provize od židovských organizací. Toman sám byl židovského původu, ale snažil se to tajit. Soudruzi ho nakonec zavřeli, Tomanovi se však povedlo utéct do západního Německa.

Jiří Macháček ve filmu Toman

FOTO: Bara Lockefeer

Tomana hraje Jiří Macháček, jeho manželku Kateřina Winterová a milenku Kristýna Boková. Stanislav Majer si zahrál generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Fanatického komunistu Reicina hraje Marek Taclík, Jana Masaryka Roman Luknár a Vlada Clementise Lukáš Latinák. Do kin půjde Toman 4. října.

Festival nabídne celkem 65 filmů z celého světa promítaných v sedmi klimatizovaných sálech a rozdělených do 5 tradičních soutěžních sekcí, což je Český film, Světový film, Výběr sochaře Jaroslava Róny, sekce HBO a Britský film.

Česká televize přiveze exkluzivně první dva díly připravovaného seriálu Jana Prušinovského podle scénáře Petra Kolečka Most! a dokumenty jako Český žurnál: Hranice práce režisérky Apoleny Rychlíkové a Nerodič režisérky Jany Počtové.

Tonya, Aneta, Michal Pavlíček



Neméně důležitý je hudební program, který proběhne na Kulturák stage a ve Stodole Maříž. Vystoupí Tonya Graves, Zrní, Tři sestry, Aneta Langerová, Chris Beer, Lenka Nová a Petr Malásek, Circus Ponorka, Kieslowski, Kalle, Sudy potu, Annabelle Fárová a Monika Načeva s Michalem Pavlíčkem. Taneční párty zajistí DJ Dr. Peterka, DJ James Wing, DJ Evryday a DJ Robot.

Tonya Graves

FOTO: Petr Kurečka

Doprovodný program tvoří dětské projekce nebo výstavy.

„V rámci projektu Slavonice Fest bez hranic, který se koná za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko - Česká republika, proběhne na rakouské straně hranice ve Fratres výstava Mezi - obrazy z archivu kameramana Jaroslava Kučery (více o výstavě níže). V kostelíku v Maříži bude letos vystavovat sochař a výtvarník Stefan Milkov a v přilehlé zahradě se o nové objekty rozroste i stálá expozice sochaře Martina Ceplechy. Další dvě výstavy čekají diváky i ve Slavonicích ve Spolkovém domě a Festivalovém centru, kde bude výstava České ceny za architekturu,” dodala Barbara Trojanová.

Vstupenky jsou na webu slavonicefest.cz.