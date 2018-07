Jaroslav Špulák, Právo

Podle sdělení pořadatelů chystají obě největší hvězdy festivalu náramnou podívanou. Americká skupina N.E.R.D. v čele s hudebníkem a producentem Pharrellem Williamsem vystoupí v Ostravě s mnoha tanečníky a norský producent Kygo přiveze na závěr akce bohatou pyrotechniku.

K hvězdám letošního ročníku festivalu patří ale také Jessie J, Joss Stone, Beth Ditto, London Grammar, Aurora, Kaleo, Ziggy Marley, Grace Jones, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Future Islands, Calexico, GusGus, Jon Hopkins, Seasick Steve, Mura Masa a další. Z našich hudebníků se představí Mig 21, Marpo a TroubleGang, Marie Rottrová, Braagas, Jaroslav Uhlíř, Vojtěch Dyk a B-Side Band, Lenny, Michal Ambrož a Hudba Praha, Gyps.cz, Munroe, Hentai Corporation a další.

K hvězdám bude patřit Kygo.

FOTO: archív Colours of Ostrava

Celkově na festivalu vystoupí 80 zahraničních a 61 českých a slovenských kapel a hudebníků mnoha žánrů. Zahraniční interpreti přijedou z 35 zemí světa.

Diskusním fórum Meltingpot nabídne 350 programových bodů. Na osmi tematických scénách vystoupí 150 řečníků ze čtyřiadvaceti zemí světa. Vystoupí na něm například Rüdiger Dahlke, Alexander Lwow, Amit Goswami, Ben Cole, Barbara Wynton a další. Své workshopy na něm provedou i tanečníci Amy Secada a Bboy Neguin, kteří ve svém stylu spojují prvky hip hopu, breakdance a capoeiry a spolupracují s velkými hudebními hvězdami.

Tanečnice Amy Secada nabídne i workshop.

FOTO: archív Colours of Ostrava

Na festivalu se představí také divadelní soubory. Vystoupí Divadlo Bolka Polívky s inscenací Šašek a syn, Jaroslav Dušek nabídne představení Čtyři dohody, Cirk La Putyka se představí divadelním setkáním hrdinů filmových včerejšků Biograf, divadlo VOSTO5 s improvizovaným Standartním kabaretem i soubor Tři tygři se show plnou improvizace.

Jaroslav Dušek představí Čtyři dohody.

FOTO: archív Colours of Ostrava

Většímu pohodlí návštěvníků festivalu by už při vstupu do areálu Dolních Vítkovic měla přispět dvakrát širší hlavní brána, u které budou hrát buskingové kapely. K dispozici bude i sociální zázemí, posílení nočních spojů MHD, noční doprava autobusy z areálu do míst na severní Moravě, zvláštní noční vlaky z nádraží Ostrava-střed, větší festivalová parkoviště, která budou letos nově umístěná u Ostravar Arény.

Pořadatelé také nabídli možnost ubytování v luxusních stanech Chill Village nedaleko festivalového areálu, přidané vlaky Českých drah z Prahy do Ostravy a zpět, novou mobilní aplikaci, garantované ceny oficiálních taxi Colours of Ostrava a také větší využití recyklovatelného nádobí.