Stanislav Dvořák, Novinky

„A i kdyby nic nebylo tak, jak jsme doufali, nezměnilo by to nic na tom, v co jsme doufali,“ zazní v ji.hlavské znělce z Godardových úst.

„Letošní Godardova znělka rozvíjí sérii výjimečných počinů, které pro Ji.hlavu vytvořili například Godfrey Reggio, Jan Němec nebo Jóhann Jóhannsson. Formát festivalové znělky je malým filmem, osobním haiku. A Jean-Luc Godard i v minutovém a minimalistickém formátu zůstal věrný své metodě vrstvení významů a citací. S každým zhlédnutím se otevírají nové možnosti čtení,“ řekl ředitel ji.hlavského festivalu Marek Hovorka.

„Godard zde zasazuje film do dějin výtvarného umění, pracuje s odkazy na oblíbená výtvarná díla. Zároveň ukazuje, jak neoddělitelné je dílo od autora a jak podstatnou rovinou pro jakékoli autorství je vnitřní autenticita. Paměť dějin umění se tak při listování fotografiemi v Godardově mobilu živelně prolíná s vlastními zážitky, selfie i pohledem psa, který dodává všemu lidskému jinou perspektivu.“

Godard začínal už v 50. letech a proslavil se snímky jako U konce s dechem, Bláznivý Petříček a Alphaville. Již 22. ročník Ji.hlavy proběhne letos ve dnech 25.–30. října.