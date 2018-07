jaš, kul, Právo

Její součástí bude živý dýdžejský set v režii hudebního skladatele a Maximova bratra Karla Havlíčka. Vystoupí také americký bubeník Maurice Salmin. Vernisáž bude přístupná veřejnosti a vstup na ni bude zdarma. Po ní se výstava přesune do pražských prostorů Kavárna co hledá jméno a Vnitroblock, v nichž bude k vidění do 18. září.

Maxim výstavu nazval Alchymista s odkazem na knihu brazilského spisovatele Paula Coelha. Ta se před dvaceti lety stala posledním impulsem k jeho rozhodnutí odejít objevovat svět a naplnit tak vlastní osud. Jak říká, rozměrné obrazy jsou symbolickou „knihou“ jeho zpovědí, odrážející poznání, že každý je zodpovědný za svůj životní příběh.

„Alchymista je má vůbec první výstava na rodném kontinentě. Vystavovat v Praze je pro mě jakýmsi logickým vyústěním cesty, na kterou jsem se před dvaceti lety vydal. Jel jsem si napsat svůj životní příběh a teď ho jedu vyprávět zpět do rodného města. Díla, která v Praze představím, jsou z mé poslední kolekce The Universal Argument,” říká Maxim.

„Rozsáhlé, extrémně texturované obrazy zhmotňují mé vnitřní úsilí a boj v hledání charakteru a významu lidské společnosti v dnešní době. Jsou mým portrétem lidské rasy a její rozpadající se identity ve světě zidealizovaných mediálních modelů a překroucených hodnot. Vyjadřují mou touhu po znovunalezení dávno ztracených schopností komunikace a soužití s přírodou a jejím řádem,“ vysvětluje.