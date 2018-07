Věra Míšková, Právo

Úsměvy smutných mužů

Video

Upoutávka na film Úsměvy smutných mužů

Josef je alkoholik, který se dobrovolně rozhodl nastoupit na léčení. V prostředí, kde každý měl v minulosti svůj „důvod“ pít a teď věří, že má důvod přestat, se mu s nadhledem intelektuála nad ostatními alkoholiky vcelku daří. Jenže, jak zazní několikrát, a ještě i v závěru, démon alkohol je silný protivník...

Úsměvy smutných mužů, Česko 2018, drama, 92 min., režie: Dan Svátek, hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl a další.

Akumulátor 1

Video

Upoutávka na film Akumulátor

Ve světě za televizní obrazovkou se to hemží lidskými obrazy žijícími z naší energie. Nesmělý outsider Olda je jednou z obětí. Celková ztráta energie se nedá léčit aspirinem, a tak Oldovi posílenému energií ze stromů a nečekanou první láskou nezbývá jiné východisko než tasit ovladač a pustit se do boje s televizní hydrou.

Akumulátor 1, Česko 1994, 102 min., komedie, režie: Jan Svěrák, hrají: Petr Forman, Edita Brychtová, Zdeněk Svěrák, Boleslav Polívka, Věra Křesadlová a další.

Studená válka

Video

Upoutávka na film Studená válka

V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez sebe. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají svoji vlastní studenou válku.

Studená válka, Polsko/Francie/Velká Británie 2018, drama, 89 min., režie: Pawel Pawlikowski, hrají: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Ferency a další.

Mama Brasil

Video

Upoutávka na film Mama Brasil

Irenin svět, to jsou čtyři synové, manžel snílek, nešťastně provdaná sestra, rozpadající se domek na předměstí Rio de Janeira, neustálý ruch, radost, pusinky, objímání, slzy, moře a starost, aby všichni byli najedení, umytí, šťastní a milovaní.

Mama Brasil, Brazílie/Uruguay/Německo 2018, 95 min., drama, režie: Gustavo Pizzi, hrají: Karine Telesová, César Troncoso, Mateus Solano, Ariclenes Barroso a další.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Video

Upoutávka na film Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená

Tentokrát se s rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu, ale když Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, USA 2018, 97 min., animovaná komedie, režie: Genndy Tartakovsky

Mrakodrap

Video

Upoutávka na film Mrakodrap

Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé najmou bezpečnostního experta Willa Sawyera, aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne v budově hořet a technickou závadou to není. Will, coby bývalý šéf týmu FBI, který se specializoval na záchranu rukojmích, zažil už leccos, ale tohle je přece jen silná káva...

Mrakodrap, USA 2018, thriller, 103 min., režie: Rawson Marshall Thurber, hrají: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbellová, Noah Taylor, Roland Møller a další.

Tísňové volání

Video

Upoutávka na film Tísňové volání

Asger Holm při službě na tísňové lince odpoví na volání od unesené ženy. Když je hovor náhle přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pátrat. S telefonem jako jediným nástrojem, obklopen stěnami kanceláře vstoupí Asger do závodu s časem, aby zachránil ohroženou ženu. Zločin, který odkrývá, je však mnohem větší, než se na začátku mohlo zdát.

Tísňové volání, Dánsko 2018, thriller, 85 min., režie: Gustav Möller, hrají: Jakob Cedergren, Omar Shargawi, Jacob Ulrik Lohmann, Jeanette Lindbæk Birková a další.