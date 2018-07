Jan Šída, Právo

Hlavními taháky celé přehlídky jsou mimo jiné němečtí psychobilly veteráni Mad Sin. kteří ukáží své umění v noci z pátku na sobotu, dále pak švédští rock’n’rolloví Royal Republic (vystoupí v sobotu) nebo američtí punkrockeři Anti-Flag a jejich krajané Sick Of It All holdující hard coru (obě kapely zahrají v neděli).

Kdo z fanoušků si zakoupí tričko s originálním designem nebo EP vinyl kapel Kung-Fu Girls a Burning Steps, podpoří finančně projekt Lékaři bez hranic. Před koncertem Royal Republic dojde také k tradičnímu happeningu zapalování svíček Světlo pro svět.

Ve čtvrtek odpoledne bude zpřístupněno stanové městečko, které večer oživí warm-up party. Festivalový areál se otevře v pátek ve 14 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji do čtvrtka 12. července za 1600 Kč, na místě je lze zakoupit za 1700 Kč. Blízko areálu budou stavět všechny vlaky (s výjimkou Jižního expresu) v zastávce Tábor-Čápův dvůr, a to od čtvrtečního poledne až do pondělního dopoledne, přesné časy jsou uvedeny na idos.cz.