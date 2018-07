František Cinger, Právo

Shoda názvů jen potvrzuje, že na ně neexistuje žádný copyright. Na rozdíl od meditujícího Gardera však Cole ve svém Loutkáři (Knižní klub, přeložil Michal Prokop, 352 stran, 359 Kč) navazuje na příběh vraha Lethaniela Masse, který byl schopen sešít tělo z částí šesti obětí.

Jeho proslulost z centra Británie překonala Atlantik, takže za vrchní inspektorkou Emily Baxterovou, která ho spolu s Williamem Fawkesem zatkla, přijely dvě osoby z USA, Curtisová z FBI a Rouche ze CIA, protože v New Yorku na Brooklynském mostě byl pověšen nahý muž označený jménem William Fawkes. Nebyl to onen policista, šlo o shodu jmen, nicméně na hrudi měl vyříznutý nápis Návnada. S pomocí Baxterové chtěli vyslechnout právě Masseho, zda by o tom něco nevěděl. Jenomže ten byl prakticky v okamžiku jejich příjezdu do vězení zavražděn. A na prsou měl také vyrytá písmena: Návnada. Samozřejmě, že případy z New Yorku a z Londýna spolu souvisejí.

Cole vytváří nový model krimi příběhů. Nejde jen o nalezení vraha, v tomto případě dokonce o hlavu snad fanatické sekty, která dokáže řadě obětí vyrýt před smrtí na prsa nápisy Návnada a Loutka.

A to dokonce jak americkým, tak britským policistům. Z autorovy vůle navíc každá z vyšetřujících postav žije vlastním životem s různými tajemstvími, která z pátrání vytvářejí další téma pro čtenářské napětí. Jak strohá Baxterová, Curtisová, dcera politicky exponovaného otce, i Rouche, trápící se ztrátou blízkých. A konečně tajený důvod celého neštěstí související s obětmi teroristických útoků je třetí dimenzí poutavého vyprávění, od něhož se nelze odtrhnout.

Cole dokáže mixovat několik témat, která z krimi příběhu dělají cosi víc. Obraz našeho světa, kde se každý člověk musí potýkat s vlastními problémy, ohrožený přitom šílenci, jejichž mysl byla vyšinuta důsledky bolestí naší civilizace. A čtenář se o tom všem chce hodně dozvědět.