Jaroslav Špulák, Právo

Je po čtrnácti letech stále co na festivalu zlepšovat?

Určitě, pořád to je nekonečný proces. Letos jsme pracovali především na tom, aby měli návštěvníci lepší servis. Přibyly V. I. P. kempy, bude širší nabídka občerstvení, mnohem propracovanější bude nabídka sortimentu v barech. Děláme všechno pro to, aby se návštěvníci cítili komfortně.

Vždy jste se bránili tomu zvát na akci zahraniční kapely, kromě těch slovenských. Platí to stále?

Zahraniční skupiny a umělce zvát asi nikdy nebudeme, protože by to narušilo ekonomickou strukturu celé akce. Jejich účast by totiž výrazně zvedla rozpočet a vstupenka by musela stát mnohem víc, než stojí nyní. Myslím si navíc, že by to na jasně vyprofilované přehlídce, jakou Hrady CZ jsou, nedávalo smysl a diváci by to ani nepřivítali.

Jak velkou šanci zahrát si na festivalu mají skupiny a zpěváci, kteří nemají zatím tak velké jméno?

Šance je samozřejmě vždycky. Nové kapely vybíráme tak, že náš organizační tým musí jejich hudba zaujmout. Je v zásadě jedno, jaký styl prezentují, protože Hrady CZ nabízejí mnoho žánrů. Před dvěma lety mě například zaujala dívčí rocková skupina The Agony. Když jsem za jejími členkami po jednom koncertě v pražském klubu Vagon přišel, nevěřily, že vůbec nějaký festival pořádám. Dokonce jsem si od nich musel jejich cédéčko koupit, přestože mi jiné skupiny posílají nahrávky jako dramaturgovi festivalu zdarma. Postupně jsme si ale porozuměli, já jim nabídl hraní a letos jsou už v programu v poměrně slušném čase.

Neprobíhá to tedy tak, že nám muzikanti pošlou mail, nabídnou se a my je vybereme. Celé je to z velké části náhoda a také naše přesvědčení, že hudba, kterou prezentují, je dobrá.

Kolik mailů se žádostmi o to, aby si u vás mohli zahrát, od hudebníků ročně obdržíte?

Obrovské množství, několik stovek. Vlastně to už ani nepočítám. Každý den chodí různé nabídky, ale protože příprava festivalů je časově náročná, na poslouchání nahrávek nám mnoho času nezbývá.

Letos jsme uspořádali regionální soutěže. Lidé si na sociálních sítích sami vybrali kapely, které by chtěli na určitém místě vidět. Znamená to, že do programu přibyla řada méně známých skupin z regionů. Nové jsme samozřejmě doplnili i my.

Hlavní hvězdou letošního ročníku festivalu je skupina Pražský výběr.

FOTO: Petr Horník, Právo

Základ programu nicméně tvoří u nás komerčně úspěšní umělci. Předvedou někteří z nich na letošních Hradech CZ něco speciálního?

Vždy se snažíme o to, aby na našich festivalech nabídli něco, co jinde nenabízejí. Letos například Pražský výběr přivítá při svém vystoupení zajímavé hosty, třeba Radka Škarohlída, zpěváka skupiny Hentai Corporation. Překvapení chystají i Ivan Mládek a další.

Není pro vás omezující, že je u nás vlastně jen několik festivalových tutovek, tedy umělců, kteří lidi na podobné akce táhnou?

Takhle neuvažujeme. Některé kapely hrají na Hradech CZ opakovaně a my s tím nemáme problém. Dokonce si myslíme, že dramaturgie může klidně být podobná té, která už v minulosti na festivalu byla. Letos máme v programu skupiny Škwor, Slza nebo Jelen, které ještě na Hradech CZ nehrály. Marpo s TroubleGangem či Lenny budou mít také premiéru a Ivan Mládek s Banjo Bandem se u nás představil zatím jen jednou.

Jaké je propojení vašeho festivalu s hrady, u nichž se konají?

Velmi těsné. Přehlídky se konají v krásných přírodních areálech v podhradí nebo v blízkosti hradů. Návštěvníci mají v podobě vstupenky na festival i vstupenku na prohlídku hradu.

Dvakrát jste uspořádali akci i na hradu Červený Kameň na Slovensku. Letos ji ale nechystáte. Proč?

Po dvou ročnících si dáváme pauzu, protože tamní koncept chceme zdokonalit. V podstatě jde o to, aby to dávalo ekonomickou logiku. Slovensku je totiž naprosto jiný trh než Česko. Mám tu zemi velice rád, lidé se tam baví a oba ročníky akce podle mě velice ocenili. Ale věci tam fungují jinak, není tam tak velká kupní síla. Určitě se však chceme vrátit.

Zažili jste v minulosti na festivalu nějaké horké chvilky?

Byla jich řada, s odstupem času na ně ale vzpomínáme s úsměvem. Asi před deseti lety jsme chtěli stěhovat veškeré věci na Bezděz lanovkou. Nevede tam silnice a člověk tam musí dojít pěšky, nebo právě vyjet lanovkou. Ta nám ale později nebyla k dispozici.

Tehdy se zjistilo, jak na tom kdo je. Někteří takzvaní odborníci absolvovali cestu i dvacetkrát, než měli po kupě vše, co k provozu potřebovali. Přesto nám to všechno stálo za to, protože Bezděz je skvělé místo s krásným výhledem.

Velmi zajímavé to bylo v Rožmberku, kde jsme dříve dělali festival přímo ve městě na fotbalovém hřišti. Měli jsme už postaveno, celou noc ale pršelo a v den, kdy se už mělo hrát, nám hasiči ve čtyři ráno volali, že celý prostor je podmáčený a nelze v něm akci uskutečnit. Rozhodli jsme se ji tedy přesunout na jiné místo a povedlo se nám to s pomocí místních lidí za několik hodin. Stálo nás to neuvěřitelné nasazení, ale povedlo se.

Co vám dělá na festivalu největší radost?

Tradiční páteční karnevaly. Každá maska dostane dárek a ty nejhezčí odměňujeme hodnotnými cenami přímo na pódiu. Rytíři, policistky, vodníci, indiáni, včelaři, prostě krásné masky, to jsou největší fanoušci hradních festivalů.

Hrady CZ byly dlouhou dobu jediným putovním festivalem u nás. Teď už to tak není, přibyly Kryštof Kempy, Léto Festy a letos Přehrada Festy. Co si o nich myslíte?

Nepovažujeme je za konkurenci, vlastně je ani moc nevnímáme. Žijeme si vlastním životem, naše festivaly se konají v unikátním prostředí a mezi lidmi je o ně zájem. To je nejdůležitější.