Jaroslav Špulák, Právo

LP je Američanka Laura Pergolizziová. Na kontě má čtyři studiová alba, přičemž slávu ji pomohly získat především písničky na tom předloňském nazvaném Lost On You. Léta předtím už ale skládala hity pro esa světové hudební scény, mimo jiné Beyoncé, Rihannu, Cher nebo Ritu Oru.

Je to autorka, která hledá (a nachází) přesvědčivé melodie, přičemž na rozdíl od současné popové špičky nemá až takové tendence halit je do nánosu dalších zvuků, balastu a upřednostňovat jejich produkci. V základu tvoří tak, jak se popové skladby dělaly v osmdesátých letech, lehounce je pak vtahuje do mělkých alternativních vod. Následující aranžérské a produkční kroky na nich jsou vedeny tak, aby neutrpěla ona melodická přilnavost. Na pražském koncertě to všechno bylo velmi patrné.

LP ve Foru Karlín.

FOTO: Barbora Hrdá

LP se koncert vydařil.

FOTO: Barbora Hrdá

Absolutní zbraní LP je její hlas. Nejvýraznější je ve vypjatých polohách, kdy sálem proudil jasný, čistý, průrazný a přitom zpěvačkou velmi dobře ovládaný. Spolehlivá je i ve středních polohách a v písních Dreamer a Recovery ukázala, že umí bezpečně zazpívat procítěnou baladu.

Pravda, v tu chvíli atmosféra koncertu trochu povadla. LP si v Recovery vystačila pouze s doprovodem piana a ve Foru Karlín bylo bohužel slyšet, jak si diváci vzájemně sdělují dojmy, případně probírají jiná bezodkladná témata. Na některých koncertech se to u nás bohužel děje.

S následující skladbou No Witness ale dostal set opět grády a právě v téhle písni LP několikrát dokázala, jak výtečná je ve výškách. Netřeba pochybovat, že to zopakovala i v dalších skladbách. Některým by jen neuškodila větší dynamika, protože recept, podle kterého jsou vystavěny, je u LP trochu předvídatelný.

LP byla během koncertu bezprostřední.

FOTO: Barbora Hrdá

Doprovázela ji čtyřčlenná kapela, ona sama se v několika písních chopila kytary či ukulele, v jiných zase zpívala bez nástroje v ruce. Skromnému pódiu vládla velká projekce v jeho zadní části, přičemž záběry spíše jen dotvářely atmosféru. Některé balancovaly na hranici kýče, v závěrečné hitovce Lost On You ji dokonce překročily, když se v nich objevily dvě sklenky cinkající o sebe.

Přesto LP nabídla příchozím to, za čím přišli. Příjemné a poctivé popové písničky, skvěle zazpívané a celou kapelou přesvědčivě interpretované.

LP vystoupila v Praze s kapelou.

FOTO: Barbora Hrdá

Za pozornost rozhodně stála i česká předskupina No Distance Paradise. Čtveřice z Olomouce prezentuje alternativní pop rock a v jejím podání skýtá pevné, melodické a aranžérsky nápadité skladby.

Interpretačně jim pomáhá hlasově výborně vybavený zpěvák Marcel Procházka, ve Foru Karlín pak i zvukař skupiny, který dokázal dosáhnout energického, silného, čitelného a velmi celistvého soundu, který mohl směle konkurovat zvuku hlavní hvězdy večera.

LP Forum Karlín, Praha, 8. července

Hodnocení: 80%