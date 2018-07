Jan Šída, Právo

Nástup stále ještě poměrně mladých přehlídek Aerodrom a Metronom, které už beztak velkou festivalovou konkurenci ještě zvýšily, také pražský koncert Rolling Stones, jež první festivalový den zredukoval jak co do zájmu médií, tak co do návštěvnosti. Té pak určitě nepřidala ani páteční dvojice čtvrtfinálových utkání na mistrovství světa ve fotbale.

Organizátoři se s tím statečně poprali, a i když byly první dva dny na Rock for People v trochu komornějším stylu, než bylo zvykem, atmosféře to neubralo. Ve čtvrtek večer pak dorazila větší divácká vlna.

Galéra kapitána Flinta

Britští raveoví nájezdníci The Prodigy, hlavní hvězdy festivalu, přitáhli ve čtvrtek večer k pódiu všechno, co mělo ruce a nohy. Ačkoliv už byli v Hradci Králové několikrát a doby slávy mají dávno za sebou, předvedli strhující výkon. Kapitán Keith Flint a jeho pobočník Maxim pluli po scéně na vlnách adrenalinu. V šerosvitu, který zhusta prořezávaly laserové čepele, byli spíš tušení než vidění. To vše za bouřlivého ohlasu publika.

Možná jim jednou budou šlapat na paty jejich krajané Marmozets, kteří hráli na vedlejší scéně o chvíli dřív. Jsou složeni z příslušníků dvou rodin, nicméně hlavní roli v ní hraje zpěvačka Rebecca Macintyreová. Tato divožena tlačila skupinu kupředu, a díky ní směs post hardcoru a syrového punku v moderním balení působila tak opojně. Jestliže DIY Magazine označil kapelu jako nejdůležitější rockovou současnosti, něco na tom je.

Zpěvačka Rebecca byla hybnou silou skupiny Marmozets.

FOTO: Jan Šída, Právo

Zajímaví byli i indierockoví Blossoms se zadumanou kytarovkou s obligátně chladně se tvářícím zpěvákem a kytaristou Tomem Ogdenem s ofinou ve tváři.

Úspěch měl také detroitský veterán Sixto Rodriguez, jenž sám na stoličce s kytarou bluesrockově čaroval, až lidi očaroval. S kloboukem do čela a svářečskými brýlemi na očích působil jako indiánský šaman z prérie, který má vizáž Iggyho Popa a Keitha Richardse.

Kytarista a zpěvák Sixto Rodriguez připomínal šamana.

FOTO: Jan Šída, Právo

Ani domácí reprezentanti neprodali kůži lacino. Xindl X zpíval andělům i nevěrnicím a za pěveckého doprovodu Sabiny Křovákové připomněl, že láska je dneska mnohdy něco jako hot dog z rychlého občerstvení.

Zato Hentai Corporation si v podvečerním horku servítky nebrali a převálcovali všechno. Lásku, nenávist i publikum.