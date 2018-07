Pavel Karban, Právo

Festivalové brány se návštěvníkům otevřou v 16. hodin. „Rekordní je počet headlinerů, nikdy jich festival neměl víc než letos,“ upozornil ředitel festivalu Kamil Rudolf. Těmi největšími hvězdami letošního ročníku mají být legenda americké taneční scény a čtyřnásobný vítěz DJ Awards v kategorii Best House DJ Roger Sanchez, švédské duo Galantis, pro které to bude premiéra v České republice, Sigma, jež se do Ostravy vrací po dvou letech a Nor působící zejména v Anglii Alan Walker.

„Věřím, že každý návštěvník si ale najde to své. Já se například těším a určitě se zajdu podívat na Camelphat, Black Sun Empire, Lucu Agnelliho, Youngra nebo Sub Focus,“ jmenuje Rudolf další letošní headlinery a tím, že poměr domácích DJ a producentů vůči zahraničním je zhruba 60 ku 40.

Mezi největší novinky, které organizátoři 6. ročníku připravili, patří určitě nový festivalový kemp, který vznikl za Místeckou ulicí nebo VIP zóna. „Ta je nově na dvoumetrové vyvýšené terase vedle hlavní Love stage či chill out VIP zóny. Nová je například i přehlídka ragbistů nebo turnaj v beer pongu. A návštěvníci se určitě mohou těšit na novou větší show na hlavní Love scéně, a to díky připraveným audiovizuálním efektům,“ prozradil ředitel festivalu.

Dvě scény ve stanech



Novinkou jsou i dvě scény ukryté v obřích stanech. „A třetí je pod zatahovací střechou, takže i v případě nepřízně počasí se budou mít lidé kam schovat,“ řekl.

Rudolf přiznal, že je stále těžší rok od roku laťku zvyšovat. „Pokaždé na konci festivalu si říkáme, co budeme dělat příště, že už snad nic není. Ale vždycky na něco přijdeme, a vždy něco vymyslíme. A těch věcí je strašně moc, které ještě chceme přivést do Ostravy,“ nastínil plány a dodal, že ambicí celého pořadatelského týmu je vytvořit v moravskoslezské metropoli festival pro 100 tisíc lidí.