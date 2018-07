Stanislav Dvořák, Novinky

Pohledná reportérka nestojí o návrat do rodného městečka, kde žijí jenom farmáři, nevrlý šerif a její bohatá matka, s níž má vypjaté vztahy. Snažila se odtamtud utéct. Šéfredaktor ale na reportáži trvá, protože jen ona to prý dokáže napsat osobně, což čtenáři chtějí. Camille proto nasedne do svého starého auta, pustí si Led Zeppelin a vyráží.

Postupně zjišťujeme, že měla ještě víc důvodů, proč tam nejezdit. Rodinu tíží tragédie, ze které se Camille nikdy nevzpamatovala, a začíná být stále více nervově labilní.

Matka, notně stárnoucí venkovská kráska, patří k místní honoraci a dbá na svou pověst. Je vždy elegantně oblečena jako v dobách románové Scarlett, obývá obrovské jižanské sídlo a má černou služebnou. Všechno tam působí, jakoby se zastavil čas. Hlavní hrdinka se tak propadá do minulosti, na kterou chtěla zapomenout. S matkou se hned první den pohádá a rozhovor se šerifem taky nikam nevede. Zdá se, že se proti ní všichni spikli, protože nechtějí, aby se o jejich malé klidné obci psalo negativně.

I když námět Ostrých předmětů trošku zavání klišé (oblíbené vraždy na malém americkém městě, kontrast burani - měšťáci, naznačený alkoholismus hlavní postavy), uznávaný režisér Jean-Marc Vallée, který má za sebou Sedmilhářky nebo Divočinu, je natočil mistrovsky. Seriál má téměř hororovou atmosféru, hraje si se stíny a světly, divokou přírodou, starými vesnickými domy. A uprostřed stojí zajímavá, rozervaná hrdinka sama proti všem. V městečku nemá opravdového přítele.

Celkové hodnocení: 75%