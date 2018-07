Jaroslav Špulák, Právo

Lze klidně uvažovat o tom, že se pořadatelům vynaložené investice do akce nevrátily a jsou z toho zklamaní. Pro českého hudebního fanouška je ale důležité, aby situaci zvládli a akci uspořádali i příští rok s nadějí, že si lidé mezi sebou řeknou, že v Panenském Týnci stojí za to být. Aerodrome Festival je totiž životaschopný a měl by přežít.

Není to nováček, v Praze proběhlo již několik jeho ročníků. Dosud ale žádný z nich netrval tři dny. Proto ho lze brát jako nový festival, a proto lze určitou ostražitost ze strany fanoušků chápat. Koneckonců, v minulosti u nás probíhaly akce, které slibovaly účast hvězd, a nakonec nebylo nic.

Pořadatelé Aerodrome Festivalu ale splnili, co slíbili. Lana Del Ray, Limp Bizkit, Nine Inch Nails, Macklemore, Wiz Khalifa, Stone Sour a další, všichni přijeli, vystoupili podle časového harmonogramu, odehráli tu lepší, tu horší set a odjeli na další štaci. Oproti původnímu záměru dostali prostor i zástupci české scény, což pro ně byla výborná konfrontace. Bylo též příjemné zjištění, že třeba Lenny nebo Marpo s TroubleGangem by příště mohli klidně na velkou scénu, protože jejich talent i repertoár tou cestou jdou.

Nine Inch Nails, jedna z pravých hvězd festivalu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Je pravda, že na začátku akce nefungovalo všechno tak, jak by mělo. Ve čtvrtek i v pátek tu a tam vypadl na jednom z velkých pódií zvuk a například Američané Portugal The Man svůj set nedohráli. Závadu ale způsobili oni sami, respektive jejich technický tým, což se může stát i větším formátům.

Ve čtvrtek leckomu nefungovaly platební náramky, což se většinou vyřešilo u okénka, u kterého probíhalo jejich dobíjení. Jako vždy bylo patřičně čisto na toaletách, jejichž počet byl zejména pro ženy nízký, pro mnohé zase byla plocha festivalu příliš dlouhá a stěžovali si na pobolívání dolních končetin kvůli časté chůzi. Pořadatelé vše řešili za pochodu a činili tak ku prospěchu věci. Na co nestačili, to udělali sami návštěvníci. Třeba si na chvíli sedli na lavičku a nechali nohy odpočinout.

Dlužno podotknout, že se Aerodrome Festival konal takříkajíc na zelené louce. Na letištní plochu bylo nutné všechno navozit a pak zprovoznit, od přísunu elektřiny po přísun vody. To muselo být samo o sobě velmi náročné a drahé, přesto se vše podařilo a akce světových parametrů proběhla.

Byť jsme festivalová velmoc a v létě se o víkendech hraje vždy na desítkách míst, podobných u nás moc není. Proto by měl Aerodrome Festival svůj ročník porodu přežít. Je totiž velmi pravděpodobné, že ho čeští festivaloví návštěvníci docení až v následujících letech, a potom mu to svou přízní vrátí.