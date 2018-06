Věra Míšková, Právo

Věčně tvá nevěrná





Josef miluje svou ženu Milušku, ale má slabost i pro mladší ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, psycholožka, která má šílený plán, jak manželství i nakladatelství zachránit.

Věčně tvá nevěrná, Česko 2018, komedie, 92 min., režie: Milan Cieslar, hrají: Saša Rašilov, Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková a další.

Pračlověk





Dug je neohrožený hrdina doby kamenné. Když ale vtrhne do celkem poklidných časů doba bronzová v čele s padoušským lordem Bafoněm, Dug se ocitá přímo uprostřed nepřátelského území. Tam vsadí budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se bojovníci snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát rozhodující zápas.

Pračlověk, VB/Francie, animovaná komedie, 88 min., režie: Nick Parker

Star Wars: Poslední z Jediů





Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti.

Star Wars: Poslední z Jediů, USA 2017, sci-fi, 150 min., režie: Rian Johnson, hrají: Mark Hamill, Carrie Fisherová, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega a další.

Dva nestačí





Anna a Will spolu zažili všechny důležité životní premiéry: první polibek, první milování i první a jediný vztah. Jenže ve chvíli, kdy se Will chystá Annu požádat o ruku, jim jejich nejlepší kamarád Glenn doporučí, aby se před svatbou pokusně vyspali s jinými lidmi. A tak se oba brzy ocitají na nečekané romantické cestě za hranice věrného vztahu do jim oběma dosud neznámých vod.

Dva nestačí, USA 2017, 96 min., režie: Brian Crano, hrají: Dan Stevens, Rebecca Hallová, Jason Sudeikis, Gina Gershonová a další.