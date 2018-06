Radmila Hrdinová, Právo

Inscenaci nastudoval režisér Jan Antonín Pitínský, který se na shakespearovském festivalu objevuje poprvé. Stejně tak se teprve podruhé potkává i s dílem Williama Shakespeara. „V srdci od dětství mám Pražský hrad a vše s ním spojené s jakousi něhou a zvláštní magií. Nemohl jsem tedy odmítnout. A stejně tak mám moc rád Williama Shakespeara. Vlastně nevím, proč mě dosud míjel,“ řekl Pitínský Právu.

Dobrý konec všechno spraví je poslední ze Shakespearových komedií a její příběh osciluje mezi drsnou realitou a křehkostí.

„Je to jediná Shakespearova hra, kde název tvoří ucelená věta. A jako by název napovídal, že je to hra o konci. Ale je otázka, zda dobrý konec opravdu všechno spraví,“ říká o hře překladatel a shakespearolog Martin Hilský.

Ve středu příběhu této zvláštní komedie stojí odvážná postava Heleny, jež bojuje za svou lásku doslova všemi prostředky. Když o ni její vyvolený Bertram nestojí, vnutí se mu do náruče lstí, kterou znalci Shakespearova díla nazývají „postelový trik“. Helenu v inscenaci ztvární Anna Fialová, Bertrama Martin Siničák, v dalších rolích se objeví Ondřej Pavelka, Jan Vlasák, Martin Dejdar nebo Oldřich Vízner.

Repertoár Letních shakespearovských slavností obsahuje letos více než sto čtyřicet představení osmi inscenací. Bude se hrát na dvou scénách v Praze (v Královské zahradě na Pražském hradě a v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí), v Brně, Ostravě a Bratislavě, a to až do 7. září.

Kromě komedie Dobrý konec všechno spraví diváci uvidí pražskou a ostravskou inscenaci Hamleta, komedie Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windsorské, jejichž inscenace v režii Jiřího Menzela letos oslaví již desáté jubileum od premiéry.

Zpestřením letošního ročníku se stane anglicky hraná komedie Measure for Measure (Něco za něco) v podání Prague Shakespeare Company a po dva večery bude diváky bavit bratislavská inscenace Komedie omylů.