Jaroslav Špulák, Právo

K nevídanému hudebně-divadelnímu představení Byrneovi stačil kulis prostý ohraničený prostor na pódiu. Ovládl ho spolu s jedenácti doprovodnými muzikanty a vokalisty, kteří používali nástroje nazvučené přes vysílačku. Proto na scéně nebyla žádná aparatura, navíc měli veškeré instrumenty zavěšené na svých tělech včetně bubnů nebo kláves.

Uprostřed dění se pohyboval Byrne, jenž měl na sobě šedomodrý kostým stejně jako ostatní na scéně a absolvoval s nimi někdy docela náročnou choreografii. Jejich vystoupení stálo nejenom na písničkách, ale také na tanečních kreacích a pantomimických etudách.

David Byrne na pódiu Metronome Festivalu Prague.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Byrne představil nejenom skladby ze svých sólových let, ale také několik z repertoáru Talking Heads. Jeho výkon, stejně jako výkon doprovodných muzikantů a vokalistů, byl výtečný, jeho show měla spoustu skvělých momentů a nápadů, například když v jednu chvíli všichni přestali hrát na nástroje a namísto toho za úplného ticha pantomimicky předstírali, že na ně dále hrají.

David Byrne dal festivalu hudební vrchol.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Následující The Chemical Brothers, kteří měli být hvězdami druhého dne, zůstali hluboko ve stínu Byrneova setu. Jejich hudební představení bylo pouhou zvukovou kulisou pro projekce, které britská formace na festival přivezla coby vizuální pojetí koncertu. Navíc se odhalil propastný rozdíl mezi skutečně živou hudbou (Byrne) a chladnou a neosobní elektronikou (The Chemical Brothers). Britské kapele nepomohlo ani to, že její zvuk byl poměrně nahlas.

Příjemným oživením festivalu bylo vystoupení italské trojice Husky Loops. Pohybuje se v oblasti rockové alternativy a ráda si hraje se zvuky kytary i baskytary. Především ale své písničky drolí, a tak v momentě, kdy v nich přinese jakýkoli nápad, ať už je nosný, či nikoli, záhy jej pustí za hlavu a nabízí jiný, přitom se k tomu předešlému pak už nevrací. Tenhle koncept Italů nabídl energické a pocitově nervní vystoupení, které patřilo k těm lepším na celém festivalu.

Další přinesla pouze očekávané, ať už to byly sety našich Mydy Rabycad, kteří si na pódium pozvali některé hosty, Places nebo Němců Them There, jejichž výkonu by více slušela klubová scéna než velké pódium.

Mydy Rabycad na festivalu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Them There na festivalovém pódiu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Metronome Festival Prague přinesl ve svém třetím ročníku informaci o tom, že si dobře žije a roste. Praha se konečně dočkala životaschopné velké hudební akce pod širým nebem.

V pátek večer se nicméně asi na hodinu zarazil plynulý příchod diváků do areálu, protože každému z nich byla na ruku nasazována páska s čipem pro bezhotovostní platbu a v jeden moment se u vchodu shromáždilo více lidí, než byli pořadatelé schopni odbavit. Překvapivě brzy pak v noci ukončily provoz některé stánky, v jiných zase brzy došlo jídlo.

Pravidelní návštěvníci akce si první den museli opět zvyknout na to, že tři venkovní pódia byla postavená jinak než loni. A pokud pořadatelé umístí příští rok tak očekávaný koncert, jaký letos nachystali Tata Bojs, na venkovní scénu, u které je přece jenom více prostoru, bude tenhle festival zase o kousek dokonalejší.

Metronome Festival Prague Výstaviště, Praha, 22. a 23. června

Hodnocení: 80%