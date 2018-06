Jaroslav Špulák, Právo

Posel avantgardní a alternativní hudby, při jejíž tvorbě na sebe nechává působit řadu jiných stylů coby inspiraci, se představil v doprovodu tříčlenné kapely. Bývalý člen amerických Velvet Underground hrál na klávesové nástroje, kytaru i housle, při tom velmi uvolněně zpíval a spolu s ostatními tak na pódiu předkládal svébytné skladby, jejichž vnitřní síla vtahovala přítomné diváky do děje.

Patrnou roli v nich hrály jak minimalistické pasáže, tak dynamika či pnutí lehce se rozvíjet až k masivním finále. Zároveň to celé bylo velmi elegantní, přátelské a v rámci hudebního působení pozitivní. Na konci setu Cale prostřednictvím moderátora slíbil, že do Prahy zase někdy rád přijede.

John Cale na pódiu v Praze.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Energické bylo vystoupení britského písničkáře Toma Odella. Celý svůj set kočíroval coby zpěvák a pianista, doprovázela ho výborná doprovodná skupina a posluchače možná až překvapilo, kolik písniček z jeho programu je jim minimálně povědomých.

Odell na Metronome Festivalu v očích mnohých reprezentoval mainstream. Pokud by ale měl mít střední proud obecně tolik nevtíravé melodičnosti, strhující energie a dobrých hudebních nápadů i aranží, pak by ho na světě mohlo být klidně víc.

Tom Odell na Metronome Festivalu Prague.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Britští Massive Attack se do České republiky průběžně vracejí, leč v Praze v pátek večer nepředvedli v zásadě nic neobvyklého. Jejich elektronikou a bicími podepřené triphopové kompozice mají sice proměnlivou náladu, ale protože byl zvuk jejich setu poměrně potichu, povšechně tentokrát postrádaly (což je ale dáno i jejich podobou) drajv. Bylo to vizuálně zajímavé, hudebně však trochu unavené vystoupení.

Massive Attack se pokusili roztančit.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V noci pak slavili třicet let Tata Bojs a naneštěstí si k tomu zvolili halu s omezenou kapacitou, takže diváci sledovali jejich hudební setkávání s přáteli i přehlídku vlastních písniček v atmosféře poněkud stísněné a na místě, kam se čerstvému vzduchu moc nechtělo. Klíčová pro kapelu byla podoba scény, také spolupráce s publikem a jistota, s jakou své skladby v den největších oslav svého výročí nasázela.

Na festival dorazila spousta diváků.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Čeští Sexy Dancers vystoupili na festivalu po dvacetileté pauze a bylo to setkání veskrze milé. Vzpomínalo se na hudební konec devadesátých let, to vše s dnešními zkušenostmi a interpretačním nadhledem zúčastněných, tedy především Dana Bárty, Romana Holého, Dary Rolins a v závěru i Matěje Rupperta.

V pátek se na festivalu představili mimo jiné i Prago Union, Th!s, Zrní, Midi Lidi, Ventolin a další. Akce pokračuje v sobotu druhým dnem, jeho největšími lákadly v programu jsou David Byrne a The Chemical Brothers.