Festival NODO, pořádaný Ostravským centrem nové hudby a Národním divadlem moravskoslezským, se koná od roku 2012 a střídá se s festivalem Ostravské dny, zaměřeným přednostně na hudbu koncertní.

Během pěti dnů se v Ostravě představí šest oper. Úvod bude patřit světové premiéře díla klasika mikrotonální hudby Aloise Háby, opeře Přijď království Tvé!. Polský inscenační tým nastudoval pro festival operu italského skladatele Salvatora Sciarrina Luci mie traditrici (Oči mé zrádné), která bude uvedena v České republice poprvé.

Daniel Ting-cheung Lo pochází z Hong Kongu a na divadelní scéně Dolu Hlubina zazní jeho první opera Žena jako já (A Woman Such as Myself). Další festivalové dílo, skladba pro hlasy Macle od Julia Eastmana, experimentálního klavíristy a zpěváka, vzniklo v roce 1971 pro S.E.M. Ensemble Petra Kotíka. Jeho nynější členové přijedou z New Yorku na NODO s posláním uvést zde toto dílo inspirované mimo jiné minimalismem.

Komorní jednoaktová opera českého skladatele žijícího v Kanadě Rudolfa Komorouse Němý kanár na libreto Georga Ribemont-Dessaignes vznikla pod vlivem francouzské moderny a skladatel ji dokončil speciálně pro ostravský festival, kam ji přijedou zahrát jeho kanadští kolegové. Inscenaci režíruje Jan Horák a Michal Pěchouček.

Závěr festivalu bude patřit české premiéře souboru deseti děl pro deset hlasů a elektroniku z roku 1970 s názvem Song Books od amerického klasika moderní hudby Johna Cage. Dílo zazní v provedení S.E.M Ensemblu a Ostravské bandy a scénickou podobu mu dali Jiří Nekvasil a David Bazika.