jaš, Právo

McCartney nahrál nové písničky pro uvedené album v Londýně, Los Angeles a Sussexu. O jejich produkci se postaral Greg Kurstin. Hudebník také ve středu zveřejnil dva nové singly, skladby nazvané I Don’t Know a Come On To Me. Album Egypt Station vyjde pět let po předešlém Now.

O nové desce McCartneyho se hovořilo již od minulého roku. „Pravděpodobně vydám nové album. A rád bych udělal něco, co skutečně miluju, a potom budu doufat, že fanoušci to budou milovat také,“ řekl tehdy bývalý člen skupiny Beatles. „Byl bych rád, kdyby se nám podařilo vytvořit skutečně skvělé album.“