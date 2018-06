Stanislav Dvořák, Novinky

„Mluvil jsem s Williem Nelsonem o té věci s chozením na odpočinek, protože on je dokonce starší než já, a on řekl: Odpočinout si od čeho? Myslím, že tím řekl všechno. Odpočinout si od čeho?,“ usmívá se McCartney.

Působí jako veselý a mladistvý člověk, ale v rozhovoru pro BBC upozornil, že má samozřejmě taky problémy a nežije mimo realitu.

„Můžu si postěžovat piánu nebo kytaře, je to skvělá terapie,“ řekl 76letý hudebník.

„Lidi si myslí, že když dosáhnete takové pozice jako já, tak nemáte už vůbec žádné problémy. Ale to je nerealistické. A jestli máte jako já velkou rodinu, vždycky bude nějaký problém, i kdyby byl jen někdo nemocný,“ vysvětlil McCartney.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Velmi pravděpodobně většina lidí, co znáte, může mít problémy. I prezident Obama, i John Lennon, i Taylor Swiftová. My všichni máme problémy a to nás dělá lidskými.“

„A je to svým způsobem dobrá věc. Nemyslím si, že bych chtěl žít v nějakém pohádkovém zámku, daleko od reality světa... Vždy se snažím být optimistický, jsem někde uprostřed, optimistický, ale realistický,“ dodal.