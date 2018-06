Kevina Spaceyho z dalšího filmu nevymažou. Najednou nevadí

Nový film s Kevinem Spaceym Billionaire Boys Club nebude přetočen, Spaceyho nevymažou a film nebude ani zakázán. V srpnu může do amerických kin. Překvapivá zpráva serveru The Hollywood Reporter jako by ani nepřicházela v éře MeToo.