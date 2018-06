jaš, kul, Právo

„Jak napovídá název I Don’t Care, text písně je o tom, že když člověk něco nebo někoho opravdu miluje, je mu úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Prostě nevidí, neslyší a jde si za tím. My jsme to v klipu vyjádřili právě Honzovým bláznivým tancem, který ho ovládá natolik, že mu padlo za oběť nejen reprezentativní oblečení, ale neplánovaně i památeční brýle. Při jedné z kreací mu vyletěly z hlavy a skončily na dně Vltavy,“ vzpomíná na komický okamžik zachycený v klipu jeho režisér Maťo Mišík, který je zároveň kytaristou a zakládajícím členem kapely.

Klip, který je celý pojatý v retro stylu osmdesátých let, se natáčel symbolicky na 1. Máje na několika vyhlášených pražských lokacích. Například u bývalého Stalinova pomníku, na vltavském nábřeží u botelu Albatros, na historických tenisových kurtech VýLetná a v Letenských sadech, na vyhlídce před budovou Expo 58, u zdevastované budovy bývalého zimního stadionu na Štvanici nebo u horské dráhy na pražském Výstavišti.

„Záběry z areálu horské dráhy pro nás mají speciální hodnotu, protože jsme byli určitě poslední kapela, která tam natočila klip, a celkově jsme byli jedni z posledních, koho tam pustili s kamerou,“ komentuje Maťo Mišík s odkazem na to, že se dráha po padesáti letech své existence bude letos v létě demolovat.

Kapela letos plánuje uvést tři nové singly. Tento je první z nich.