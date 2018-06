ČTK

V programu festivalu, který bude od 27. července do 5. srpna, nebude chybět ani atraktivní virtuální realita a loni poprvé představená sekce LFŠ uvádí, díky níž se divácky nejúspěšnější filmy dostanou do kinodistribuce. Premiéru na Letní filmové škole budou mít také muzikálové snímky Projektu 100, informovali organizátoři festivalu.

„Cílem sekce Ikona je představit méně známou tvorbu von Triera, základní prvky, ze kterých se postupně složil obraz velkého režiséra, a ozřejmit divákům genezi jeho kariéry. Festival uvede von Trierovy studentské filmy, experimentální práce, reklamy, videoklipy, divadelní záznamy a zároveň i nejzásadnější celovečerní hraná díla,” uvedl hlavní dramaturg Letní filmové školy Jan Jílek.

Dramaturgie sekce se ujal filmový historik a profesor z kodaňské univerzity Peter Schepelern, který je považován za největšího světového experta na tvorbu dánského režiséra. Dalším hostem bude i jeden z nejbližších spolupracovníků von Triera Anders Refn, který působil jako střihač a asistent u většiny jeho posledních filmů.

Virtuální realita



Poprvé se LFŠ bude věnovat i fenoménu virtuální reality. Program představí dokumenty s ekologickou či migrační tematikou, artové filmy z festivalů nebo výběr VR videoklipů. Hostem bude francouzský tvůrce Mathieu Pradat, který patří ke špičkám na poli virtuální reality. Na LFŠ odhalí detaily z nově připravovaného pohádkového projektu.

Asociace českých filmových klubů, která organizuje LFŠ, je také pořadatelem Projektu 100. V něm se vrací na filmová plátna klasická díla české i světové kinematografie v digitalizované podobě. V tomto roce bude Projekt 100 věnovaný muzikálovému žánru a na LFŠ budou mít v nové podobě premiéru filmy Zpívání v dešti, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Rocky Horror Picture Show, Vlasy a Moulin Rouge. Pořadatelé už oznámili, že na LFŠ přijedou Iva Janžurová a britský režisér Mike Leigh, festival připomene 100 let od narození Ingmara Bergmana, 100 let od vzniku Československa a 120 let českého filmu.