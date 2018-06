František Cinger, Právo

Iva Pekárková:

Můj I. Q.





Můj I. Q., to je příběh velké, bláznivé lásky nebo spíš obsese. Vztah předem odsouzený k zániku, ale o to silnější, palčivější a hlubší, tu slouží jako podobenství zoufalé lásky k městu New York, nádherné a nelítostné metropole.

Mladá fronta, 216 stran, 249 Kč

Anna Gavalda:

Citlivá místa





Sbírka povídek líčí osudy sedmi lidí, kteří se snaží udržet si tvář ve své zoufalé realitě, a jimž pak stačí drobná příhoda, jedna „chvilka pravdy“, jež je zasáhne na citlivém místě, aby odhodili masku a odhalili svou zranitelnost i lidskost.

Mladá fronta, 208 stran, 279 Kč

Lincoln Child, Douglas Preston:

Město nekonečných nocí





V opuštěné garáži v Queensu se najde mrtvola dcery proslulého miliardáře a navíc není jasné, zda ji má na svědomí jeden vrah nebo dva pachatelé. Případu se ujme poručík Vincent D’Agosta a zvláštní agent FBI A. X. L. Pendergasta. Nejsou ale připraveni na to, co je čeká.

BB art, přeložila Jana Pacnerová, 280 stran, 349 Kč

Tove Janssonová:

Mumínci a kometa





V muminím údolí se rozkřikne, že se na svět řítí kometa. Mumínek s Čenichem a se Šňupálkem neváhají a neohroženě se vypraví najít hvězdárnu v Opuštěných horách, aby zjistili, jestli opravdu hrozí zánik všeho... Vypráví Vladimír Javorský.

OneHotBook, CD mp3, 3:34 hodin, 249 Kč

Martin C. Putna:

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy





Kniha navazuje na Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází autor širokým územím někdejšího rakousko-uherského mocnářství.

Vyšehrad, 336 stran, 348 Kč

Daniel Povolný:

Operace Dunaj





Zatím neznámý pohled na srpnovou okupaci vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Publikace sleduje plánování, přípravy i provedení operace DUNAJ a umožňuje čtenáři udělat si základní představu o činnosti východních zpravodajských služeb proti „bratrskému“ Československu.

Academia, 456 stran, 495 Kč

Grzegorz Motyka:

Volyň 1943





Během 2. světové války vyvraždili ukrajinští nacionalisté na Volyni a ve Východní Haliči na sto tisíc Poláků. Byl volyňský masakr vzpourou ukrajinského lidu, nebo se jednalo o zločin, který naplánovala hrstka mocných? Čím byly polské odvetné akce proti akcím banderovců?

Academia, přeložil Martin Veselka, 232 stran, 325 Kč

Eddy Barrows, Alvaro Martinez, James Tyxnion IV:

Batman: Detective Comics 1: Ve stínu netopýrů





Temný rytíř musí porazit armádu. Proto si vybuduje vlastní. Znovuzrození hrdinů DC pokračuje... Ideální start pro nové čtenáře. Nové začátky slavných postav.

BB art, přeložil Petr Zenkl, 176 stran, 299 Kč